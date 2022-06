Horóscopo de 25/6: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Tu sentes o que pessoalmente sejas capaz de experimentar, porque esse seria o alcance de tua percepção, mas também tu sentes a síntese de todos os sentimentos humanos, pois, a cada momento são produzidas todas as variedades de sentimentos, cujo somatório resulta na "alma do mundo".

Por isso, nem sempre saberás ao certo se as angústias que sentes são tuas mesmo, ou se não são a angústia do mundo que em determinado momento atravessa tua alma, e se faz sentir. Como saberias qual seria uma e outra angústia, se todas têm a mesma sensação?

Quando tu sentes o que sentes, tentas te apropriar do sentimento que sentes, mas em alguns casos é tua alma que é apropriada por um sentimento maior que ela, mas que precisa ser sentido, porque, do ponto de vista cósmico, o reino humano inteiro é uma única entidade existencial.

ÁRIES: Para você se sentir bem, é preciso conforto e segurança, e essas condições se encontram disponíveis, portanto, evite buscar longe o que está ao seu alcance. Conforto e segurança são ingredientes indispensáveis para agora.

TOURO: Apesar do incômodo das pressões, pelo menos essas cumprem a função de fazer sua alma se sentir inclinada a tomar alguma iniciativa, porque se ninguém fizer isso, o cenário vai complicar demais da conta. Melhor seguir.

GÊMEOS: O silêncio é a melhor forma de evitar uma provocação desnecessária, não porque você deva censurar suas ideias, mas porque neste momento da história humana as palavras adquiriram novas interpretações.

CÂNCER: Renove as conexões sociais, reaproxime, invista emocionalmente em trazer para perto algumas pessoas que foram ficando distantes ao longo do caminho, mas que outrora serviram de apoio para sua alma. Reaproximação.

LEÃO: Um pouco de descanso fará muito bem a você. Descanse sua ambição, descanse seus desejos, descanse você um pouco de sua própria alma, para que, com o ânimo renovado, você veja o tempo ser aproveitado com destreza.

VIRGEM: Permita que o espírito de aventura bagunce um pouco sua sacrossanta ordem cotidiana, porque através do inesperado e da busca de alguma experiência nova, sua alma entrará em contato com uma ótima dose de entusiasmo.

LIBRA: Em vez de você acreditar piamente nos argumentos da desconfiança, melhor seria você desconfiar da desconfiança e investigar, dentro do possível, tudo que teria gerado essa condição. As coisas são mais leves do que parecem.

ESCORPIÃO: Mesmo que tudo pareça ter se complicado, evite fazer julgamentos precipitados sobre a situação, porque há razões muito claras e determinantes de todos os lados que participam do conflito. Imparcialidade.

SAGITÁRIO: É preciso pensar de forma prática nesta parte do caminho, porque de outra maneira o cenário vai se complicar muito, já que há tantas pontas soltas e críticas para fazer que não sobraria tempo para mais nada.

CAPRICÓRNIO: Inevitável haver perrengues e penas, mas para que a vida continue valendo a pena, é preciso que sua alma também enxergue a inevitabilidade do regozijo, e do enlevo da beleza que se sugere a cada momento.

AQUÁRIO: Com pouca coisa, de forma simples, é possível garantir grande bem-estar, confortando sua alma para se recuperar das penas sofridas, dos perrengues inesperados e da perpétua incompreensão mutua dos relacionamentos.

PEIXES: Para o ser humano, só existe aquilo que possa ser nomeado, porque sem nome podem acontecer inúmeras coisas, agora mesmo, ao seu redor, e passarem despercebidas, porque não há conceito em sua mente para as materializar.