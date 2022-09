Horóscopo de 25/9: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Nova em Libra.

O olhar do outro é um ingrediente fundamental na construção da própria identidade, mas nossa humanidade moderna concluiu que não deveria se importar mais com o que as outras pessoas pensam, em nome de se livrar dos constrangimentos que isso lhe provoca, um comportamento equivocado que é a natural continuidade de outro equívoco, usar o poder do olhar para infligir dor e culpa através de severo moralismo.

O olhar não serve apenas para receber informações exteriores, mas também para depositar no exterior as informações que nossa mente produz, ou nunca te aconteceu de virares a cabeça repentinamente para descobrir que alguém estava te olhando?

Os olhos são a janela da alma, e o olhar é a ação eficiente que tua alma exerce sobre a realidade, tua contribuição à construção do mundo.

ÁRIES: Difícil o momento é, mas também traz consigo desafios que, se superados, acelerarão muito seu amadurecimento, algo que você anda precisando demais para tomar as decisões que se colocaram sobre a mesa. Em frente.

TOURO: São tantas coisas que precisam ser administradas da melhor maneira possível que, dessa vez, sua alma não terá outra saída que pedir ajuda, uma atitude à qual você resiste, toda vez que o desafio se apresenta. Em frente.

GÊMEOS: Esta parte do caminho é uma espécie de teste para sua alma, para ver até onde consegue usar o discernimento e distinguir a sutil diferença entre uma fantasia linda e um pressentimento realista. Vale a pena se envolver nisso.

CÂNCER: Se todo mundo ajudasse e se envolvesse nas definições que o momento atual requer, então tudo sairia muito rapidamente. Porém, as pessoas andam distraídas e precisam ser reunidas, meio que amarradas para isso.

LEÃO: Consolide a segurança que você precisa para somente depois se aventurar a outros caminhos. As conversas que se desenvolvem por aí são sedutoras e entusiasmam, porém, antes de se lançar a algo novo, consolide sua segurança.

VIRGEM: Puxe a sardinha para seu lado, mas tenha em mente que as outras pessoas farão o mesmo, e que não há sardinhas suficientes para satisfazer o apetite de todo mundo. É preciso saber dividir com sabedoria, para evitar brigas.

LIBRA: É possível fingir que se está no domínio, mas acontece que no cenário atual do mundo ninguém com um pouco de juízo poderia afirmar isso sem pestanejar. Acontece que perder o domínio não é algo totalmente negativo.

ESCORPIÃO: Nem tudo saiu como você desejava, mas tampouco sua alma teria direito a se queixar de nada dar certo. Há uma justa medida das coisas que somente o mistério da vida sabe determinar, e não a natureza de seus desejos.

SAGITÁRIO: Agora é um momento de ampliar horizontes e de renovar as perspectivas, mas dessa vez se apoiando nos vínculos que foram construídos nos tempos recentes, em vez de colocar a responsabilidade sobre seus ombros.

CAPRICÓRNIO: Se pensar e desejar criassem realidades, então todo mundo estaria satisfeito com a vida que leva, mas isso não acontece porque falta levar à prática tudo que é pensado e desejado. Só isso faz a diferença.

AQUÁRIO: Não importa o quanto as coisas andem difíceis para as pessoas com que você tem contato, e nem tampouco o quanto essas dificuldades façam seu coração apertar, porque sua alma continua enxergando horizontes amplos.

PEIXES: Afirmar que tudo dará certo talvez pareça uma expressão de ingenuidade, mas de alguma forma sua alma precisa encontrar um ponto de apoio para se consolidar e continuar administrando os desafios da atualidade.