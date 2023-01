Horóscopo de 26/1: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Vênus ingressa em Peixes.

Pensar nas coisas mais lindas possíveis brinda com regozijo e eleva a alma a dimensões sublimes, e esse sentimento serve para criar dinâmicas saudáveis nos relacionamentos humanos, mas também pode criar o efeito contrário, te encerrando num mundo à parte, sem provocar em ti a vontade de compartilhar os bons sentimentos que experimentas.

Pensar em coisas lindas e sublimes há de te incentivar a sair de ti, e parar de te regozijar subjetivamente com tuas ideações para iniciar o árduo processo de inventar uma forma de expressar objetivamente os elevados sentimentos que pensar em coisas lindas provoca.

Agradece hoje àquelas almas que se dedicam a expressar visões sublimes através da arte, da literatura, da ciência, da filosofia ou pela mera e simples forma de tratar a todas as pessoas com respeito e carinho.

ÁRIES: Nem tudo que você fizer dará certo, porém, valerá mais a pena errar por fazer do que depois se arrepender de nada ter feito. Assim são as coisas na experiência humana, o grau de incerteza com que lidamos é sempre alto.

TOURO: Muitas pessoas podem ajudar nisso ou naquilo, mas na hora da prática, você terá de assumir a liderança e tomar, por si, todas as iniciativas pertinentes. No campo de batalha, toda alma está por sua própria conta.

GÊMEOS: Lance mão da rede de contatos que foi sendo construída ao longo do tempo, porque agora sua alma comprovará que não apenas os problemas se solucionam, como também oportunidades novas aparecem através dos contatos.

CÂNCER: Se vai dar certo ou errado, não é mais essa a questão, porque de toda maneira a esta altura do campeonato não há mais como voltar atrás. O que importa agora é você desempenhar seu papel da melhor forma possível.

LEÃO: O panorama se amplia e o entusiasmo volta a fluir livre através de sua alma, mesmo não havendo nenhuma razão concreta para o sustentar. Não importa, o entusiasmo não precisa ser explicado, mas aproveitado ao máximo.

VIRGEM: Dominar a cena nem sempre está ao alcance, mas isso não significa que você deva fazer concessões exageradas a alguém, justo no momento em que sua alma não se sente com essa bola toda Tome distância e ganhe tempo.

LIBRA: Importa mesmo que haja clareza e transparência, porque com as cartas sobre a mesa será sempre muito mais fácil resolver pendências e ressentimentos, do que se tudo for desenvolvido por baixo do pano. Isso melhor não.

ESCORPIÃO: Cada momento tem seus males, mas também suas potencialidades virtuosas, que podem ser aproveitadas com plenitude, mas para isso a alma há de estar bem disposta, leve e com bom humor diante dos perrengues. É assim.

SAGITÁRIO: Enquanto houver pensamento positivo na maioria das pessoas envolvidas, esta parte do caminho será leve, divertida e cheia de situações interessantes que servirão para exercitar a sagacidade de driblar.

CAPRICÓRNIO: As emoções nem sempre são pressentimentos, às vezes são reverberações de coisas que aconteceram há tanto tempo já, que não se pode nem sequer saber a real origem delas. Deixe passar, porque vai passar.

AQUÁRIO: Os grandes ideais podem não ter cabimento na sua rotina, mas de alguma maneira é a falta desses que perturba e não deixa sua alma se sentir completamente à vontade dentro dessa rotina. Necessários grandes ideais.

PEIXES: Nem tudo está certo nem tampouco está tudo errado, as experiências se misturam e assim mesmo as emoções ficam se contradizendo mutuamente. A vida continua e você há de navegar por ela com leveza e autoridade.