Horóscopo de 26/2: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Vazia das 11h43 até 12h49

Põe tua ambição a descansar neste dia, experimenta a suficiência mental, emocional e física que te leva a aproveitar tudo que se encontra disponível, sem que tenhas de fazer malabarismos exóticos para encontrar satisfação. Está tudo aí, ao alcance de tuas mãos e pensamentos.

A ambição joga um papel importante na construção de tua identidade e na manutenção do ritmo produtivo a que todo ser humano se dedica, mas, se o próprio Divino descansou na hora da criação, por que raios não deveríamos nós descansar de nossas excitantes e perigosas empreitadas?

Coincide que hoje seja domingo, mas o calendário não garante teu descanso, tu precisas tomar a atitude de deixar de lado tuas preocupações e aproveitar tudo que conquistaste, e que se encontra disponível, sem importar que seja muito ou pouco, e descansar no regozijo.

ÁRIES: Há tanta coisa interessante em marcha que se torna necessário afiar o discernimento, porque apesar de haver muitas portas abertas, seria impossível aproveitar todas elas. É preciso escolher, e escolher bem.

TOURO: A vida é mistério, mas isso não há de encher seu coração de ansiedade, por não ter controle sobre ela. Pelo contrário, que a vida seja mistério há de servir para você se entregar confiante a ela todos os dias.

GÊMEOS: As melhores coisas que os próximos dias podem oferecer a você virão através das conexões sociais, o que indica que seja necessário sair da toca e começar a transitar pelos eventos em busca dessas conexões.

CÂNCER: Você vai encontrar um terreno muito fértil para alavancar seus planos durante esta semana, isso, é claro, dentro das limitações do cenário mundial, que não anda lá essas coisas. Faça tudo dentro do possível.

LEÃO: A compreensão se prova pelo grau de aceitação da realidade Compreender e ao mesmo tempo rejeitar o que se compreende, isso não pode ser chamado de compreensão. A compreensão é uma manifestação de sabedoria amorosa.

VIRGEM: Estampe um sorriso em seu rosto para que nada afete negativamente você, e se prepare para enfrentar uma série de eventos que provocarão comoção suficiente para nada mais ser como antes. E tudo vem para seu bem.

LIBRA: Os bons relacionamentos não se desenvolvem entre as pessoas que concordam sempre e se apoiam mutuamente de forma incondicional, os bons relacionamentos são os que servem de contraponto para eliminar os exageros.

ESCORPIÃO: O mais valioso deste momento não é o que esteja evidente, mas o que está oculto, como potencialidade, e que somente sua alma é capaz de enxergar. As potencialidades são as sementes do futuro, que precisam germinar.

SAGITÁRIO: Permita que o entusiasmo tome as rédeas do destino durante esta semana, porque qualquer iniciativa que você tomar, mesmo que atrapalhada, tende a dar bons resultados, abrindo portas antes fechadas. Em frente.

CAPRICÓRNIO: O assunto é você se sentir bem, confortável, muito à vontade em todos os assuntos que tiver de desenvolver. Portanto, faça do bem-estar sua prioridade, mas sem que esse signifique abandonar suas tarefas e deveres.

AQUÁRIO: As boas notícias são melhores quando compartilhadas, mas eis a questão, porque nem sempre há disponíveis pessoas que compreendam os benefícios que você recebe, em vez de produzir sentimentos tóxicos como a inveja.

PEIXES: Movimentos auspiciosos acontecerão nos próximos dias, mas você não deve cometer o equívoco de ficar esperando passivamente que as coisas melhorem, você deve ir ao encontro fazendo a sua parte da melhor forma possível.