Horóscopo de 26/4: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

Não há nada de errado em te esforçares para garantir teu bem-estar pessoal, teu progresso e tua felicidade, porém, se a tua existência inteira girar em torno de tuas necessidades e desejos, teus relacionamentos sofrerão grande desgaste, mesmo que tua companhia também tenha a mesma dinâmica, porque o autocentramento é como um buraco negro cósmico, vai engolindo tudo que estiver por perto.

Somos educados para ser autocentrados, a própria estrutura das tradições incentiva o autocentramento, por isso é tão difícil abrir os olhos e reconhecer os equívocos que decorrem do excesso de autocentramento.

Porém, se todos fôssemos estritamente autocentrados, não haveria espaço público nem tampouco conseguiríamos conviver, porque sem um mínimo de sentimento fraternal, a civilização deixaria de existir.

ÁRIES: Em silêncio e com cuidado, faça exatamente aquilo que você prometeu, sem esperar recompensas por isso, apenas para se livrar do peso da obrigação e seguir em frente com assuntos mais interessantes e criativos.

TOURO: Você não precisa repetir exatamente as orientações recebidas, porém, não seria sábio de sua parte se rebelar sistematicamente contra tudo e todos, imaginando que só assim garantiria sua autonomia e independência.

GÊMEOS: Enquanto você não fizer comentários sobre suas intenções, antecipando-se ao momento de colocar em prática o que, por enquanto, é apenas uma teoria, você continuará tendo tudo ao seu favor. Evite comentários.

CÂNCER: Coloque em prática o que você aprende, porque só assim você conseguirá verificar se vale a pena continuar sustentando o conhecimento ou se não teria chegado a hora de virar a página e passar para outro capítulo.

LEÃO: Com a prática as coisas ficam mais claras, porque enquanto se fica na teoria os argumentos adquirem vieses infinitos, incluindo inúmeras questões que provavelmente nunca aconteceriam Passe tudo pelo crivo da prática.

VIRGEM: Ajude, dentro do seu alcance, a que as pessoas com que você se relaciona atinjam os objetivos que se propuseram conquistar, porque assim você abre o precedente para que, no futuro, haja mais solidariedade e colaboração.

LIBRA: Monitore as pessoas para verificar se elas fazem o que prometeram, porém, cuide para que essa vigilância não seja opressiva, de modo a não criar resistências que atrapalhariam o bom andamento de tudo. Leveza essencial.

ESCORPIÃO: Será que vale a pena sacrificar as emoções intensas que acontecem só de vez em quando, em troca de uma rotina mais segura e confortável? Essa é uma questão que ronda atualmente a construção dos relacionamentos.

SAGITÁRIO: Neste momento, vale mais a pena você apostar nas atitudes que brindem com segurança e conforto do que se lançar a buscar novas encrencas, só para sentir essa intensidade circulando através de sua alma e corpo.

CAPRICÓRNIO: Você está diante da oportunidade de fazer valer seus anseios, mesmo que aparentemente os inconvenientes pareçam indicar que teria chegado a hora de desistir. Siga em frente, porque o momento é todo seu.

AQUÁRIO: Aposte no sossego, faça apenas o que estiver ao seu alcance sem deixar que a ansiedade incentive você a enfiar os pés pelas mãos, complicando o que, de outra maneira, seria relativamente simples. Tranquilidade.

PEIXES: As obrigações não precisam ser um fardo pesado sobre suas costas, brindando com a sensação de que a vida vai embora e você perde tempo com coisas que não aprecia. Há muito regozijo envolvido nas obrigações também.