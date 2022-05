Horóscopo de 26/5: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Coloca tua criatividade em campo, expressa teus sentimentos com o objetivo de modificar o que quer que seja que te perturbe, ou que se apresente como uma limitação. Nada temas, tua constituição humana te permite todas as extravagâncias que quiseres porque, na prática, não existe nenhuma "normalidade" disponível para um ser humano.

Toda normalidade é feita de convenções, e as nossas se erguem sobre o equívoco de que a natureza humana é selvagem e, por isso, precisa ser contida, amarrada, reprimida e encarcerada, para evitar os efeitos colaterais de duvidosa reputação que a criatividade promulga.

Enquanto isso, a criatividade é a própria natureza de nossa humanidade, toda e qualquer pessoa nasce entre o céu e a terra para se expressar criativamente, dentro do alcance do seu atrevimento.

ÁRIES: Neste momento, você tem potencial de criar problemas que seria melhor evitar. Procure andar com cuidado, pelo caminho mais seguro possível, sem cair na tentação de dar passos maiores do que a perna. Uma coisa por vez.

TOURO: Ainda que você não aprecie tudo que acontece, e que muitas coisas lhe provoquem apreensão, mesmo assim siga em frente, porque neste momento da história humana, todas as pessoas precisam fazer muitas concessões. É assim.

GÊMEOS: Prefira resolver tudo sem pedir ajuda de ninguém, porque essa ajuda pode até estar disponível, mas nas condições atuais sairia muito cara, nem tanto pelo dinheiro envolvido, mas pelas retribuições e favores posteriores.

CÂNCER: Prefira agir em conjunto, a despeito da dificuldade que permeia os vínculos sociais, todos afetados pelo estado do mundo e o momento histórico da humanidade. Prefira agir em conjunto, porque juntas as pessoas são mais.

LEÃO: A contrariedade de seus pontos de vista não há de servir de justificativa para você deixar de fazer o que estiver ao seu alcance, porque não se trata de ter a razão, mas de dar continuidade ao que é essencial.

VIRGEM: Para abraçar seus ideais e os fazer acontecer, muitos riscos precisarão ser assumidos e administrados da melhor maneira possível. Isso é inevitável e quanto antes você o aceitar, mais rápido tudo andará. É assim.

LIBRA: Resolver tudo, é disso que trata este momento. Resolver significa deixar de lado, pelo menos temporariamente, a tentação de dar sermão, porque isso não ajudaria em nada, e ainda por cima atrapalharia com resistências.

ESCORPIÃO: O equilíbrio é instável, mas é equilíbrio mesmo assim, precisa de ajuste constante e de muita atenção para que as coisas continuem da melhor maneira possível. Evite se acomodar ou cantar vitória antes do tempo.

SAGITÁRIO: Melhor seguir pelo caminho que requer ajustes e atenção do que confiar de que haveria uma tacada magistral que resolveria tudo, porque essa opção é enganosa, parece estar disponível, mas é apenas uma ilusão.

CAPRICÓRNIO: Adote a visão mais realista possível diante do cenário que se descortinou à sua frente, porque não há disponível nenhuma tacada magistral que resolva tudo. Cada assunto precisará ser tratado por separado.

AQUÁRIO: Melhor deixar as coisas no tom mais agradável e leve possível, contando com que, no momento, o ânimo das pessoas anda bastante azedo e propenso a criar conflitos inúteis e contraproducentes. Melhor não se envolver.

PEIXES: As negociações são imprescindíveis, porque, não se trata de fazer concessões apenas, mas de se chegar a um acordo que coloque ponto final em conflitos inúteis e contraproducentes, não importando o quanto isso custar.