Horóscopo de 27/1: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

O reino humano é um organismo da natureza, no qual cada uma de suas partes individuais não sabe concretamente que seu funcionamento individual é resultado do funcionamento do organismo maior.

Não apenas isso, mas também acontece de nós, indivíduos, resistirmos a essa ideia, porque imaginamos que nos integrarmos a algo maior que nossas individualidades traria como resultado anular nossas vontades e desejos, para nos submetermos a algo que não entendemos nem aceitamos.

Pois eu posso te afirmar com total certeza que todas nossas desgraças individuais, que compõem o somatório que é a desgraça do estado da civilização atual, são derivadas dessa resistência, que constitui aquele tipo pior de ignorância, que é a de saber, mas não querer saber.

A Graça está na integração, e a desgraça está na desintegração.

ÁRIES: Este é o momento de agir com vigor e firmeza, para deter o domínio da situação. Ainda que você não tenha todas as rédeas do destino em suas mãos, pelo menos nas situações imediatas, aja para ter mais controle de tudo.

TOURO: Descansar é bom, mas só quando a alma está realmente cansada. Se você se dedica a descansar, evitando as complicações que as novas conquistas proporiam, na verdade sua alma sucumbe ao medo e vive para se esconder.

GÊMEOS: Para as coisas não degringolarem em conflitos que, com certeza, sairiam de controle, procure você agir de acordo com suas intenções, só que, dessa vez, tenha o cuidado de agir com delicadeza, para evitar melindres.

CÂNCER: De repente, pipocam por todos os lados coisas para você fazer, tarefas que, apesar de serem de sua responsabilidade, parecem ter conspirado para surgirem todas ao mesmo tempo. Dá para fazer tudo, relaxe.

LEÃO: Tudo tem um preço, com certeza, sua alma sabe muito bem disso. Porém, apesar de saber, sempre se depara com uma situação em que tenta se convencer de que, dessa vez, tudo seria diferente. Só é diferente o preço.

VIRGEM: Aquilo que você experimenta agora, e que cala fundo em suas vísceras e coração, é o que está em processo de transformação. Portanto, não se preocupe com as repetições, estes são os últimos estertores delas. É assim.

LIBRA: Tudo que possa ser dito para esclarecer e libertar as pessoas, encontrará no dia de hoje espaço e tempo propícios. Preserve a sinceridade em alta estima, porque só ela será sua verdadeira proteção. Em frente.

ESCORPIÃO: O excesso de preocupação em relação ao dinheiro é contraproducente, porque sobre esse estado de ânimo sua alma tende a tomar atitudes que, no futuro, se mostrarão verdadeiros tiros saindo pela culatra.

SAGITÁRIO: Para você acertar nas atitudes que tomar hoje, procure analisar o cenário e traçar mínimas estratégias, para que aquilo que você colocar em marcha não seja mero tumulto, mas algo que traga resultados.

CAPRICÓRNIO: Guarde para si suas reais intenções, mas não deixe, por isso, de fazer suas jogadas. Dessa vez, a discrição ajudará você a ter mais controle sobre a situação, e evitar interferências externas indesejadas.

AQUÁRIO: As pessoas andam tão ensimesmadas em suas preocupações e angústias, que negligenciam aquilo que as poderia salvar, as conexões e os contatos. Está mais difícil congregar as pessoas, mas esse ainda é o canal.

PEIXES: É tudo arriscado, tudo requer ousadia de sua parte, mas se você se lembrar bem, você chegou até aqui e agora com a alma motivada pela ambição, e isso não é algo que produza um caminho de serenidade existencial.