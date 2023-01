Horóscopo de 27/1: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Áries.

Enquanto ergues as mãos e teus pensamentos ao céu em busca de amparo e proteção, procura continuar te atrevendo a fazer tudo que estiver ao teu alcance para colocar em marcha as mudanças que te brindem com a ampliação de teus recursos e com uma experiência melhor de vida.

O céu te brinda com toda a força que precisares, mas são teus braços, mãos, pernas, intelecto, vísceras e emoções que precisam fazer o trabalho concreto de abrir passagem e fazer acontecer o que, de outra maneira, ficaria no mundo das ideias, sempre paradisíaco e perfeito, mas incapaz de fazer acontecer algo concreto, porque para isso tua presença corpórea é imprescindível, tanto quanto o esforço que faças de forma constante para que a inércia da imobilidade não tome as rédeas de tua vida, te fazendo perder a preciosa chance de te expressar

ÁRIES: Do que sua mente tem mais vívida lembrança? Dos inúmeros momentos em que colheu elogios ou da única palavra que despedaçou o coração? É importante ter clareza sobre isso, que diz muito de sua relação com a vida.

TOURO: Agora é um daqueles momentos em que a alma percebe o quanto está envolvido nas decisões que precisa tomar, e sua primeira reação é se cansar e tentar deixar para depois as determinações. Não descanse, decida.

GÊMEOS: Viver com medo é a tristeza da experiência humana, porque apesar de esse sentimento ser fiel companheiro do caminho, isso não obriga ninguém a se orientar pelo medo. Ao contrário, você pode ser independente do medo.

CÂNCER: Por mais que a alma busque a perfeição em tudo, o mundo continuará baixando o nível e as coisas continuarão sendo bastante medíocres. Porém, se você deixasse de fazer sua parte com essa busca, então tudo seria ainda pior.

LEÃO: Se as pessoas buscassem a união com o mesmo ardor com que buscam dinheiro e outros prazeres, é certo que tudo adquiriria uma dinâmica imbatível. Porém, raramente as pessoas aceitam o valor da união entre elas.

VIRGEM: Alguns momentos são muito interessantes, porque parece que tudo se encaixa, que todas as pessoas se entendem e as coisas fluem com facilidade. Porém, na maior parte do tempo a experiência é o contrário disso.

LIBRA: Aposte naqueles sentimentos de celebração que circulam pela alma, os quais, apesar de não ser condizentes com a gravidade do cenário, apontam a um futuro desejável, que você pode construir sem grande dificuldade.

ESCORPIÃO: Fortes emoções circulam pela trama dos relacionamentos sociais, e algumas pessoas fingem que não é com elas, porém, sua alma registra todas as nuances do que ocorre subjetivamente no mundo e nas pessoas.

SAGITÁRIO: Poderia ser tudo diferente, mesmo, porém, para isso você teria de ter tomado outras decisões e determinado com elas outro rumo para sua vida. Agora, você se encontra no centro do labirinto que seus passos tramaram.

CAPRICÓRNIO: Não importa que o cenário seja difícil, o que importa é você manter o humor lá em cima, lidando com tudo da melhor maneira possível, sem se importar demais com os perrengues inevitáveis de cada coisa.

AQUÁRIO: Nesta altura da vida, pouco importa o que você tenha entendido sobre ela, o que importa é o quanto você continuará se atrevendo a testar seus limites e aprimorar seu desempenho, tanto o produtivo quanto o social.

PEIXES: Uma vez que você compreenda e aceite os fatos da maneira mais realista possível, então poderá tomar as decisões pertinentes a cada assunto. Enquanto isso não acontecer, suas ações continuarão produzindo confusão.