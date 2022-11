Horóscopo de 27/11: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Do alto da força de teus desejos, contempla com serenidade tuas conquistas, mas também tuas derrotas, porque teus pés te trouxeram até aqui e agora como resultado de tudo, sem tirar nem agregar nada, porque se algo tirasses ou agregasses, não serias o que és agora, serias diferente, nem melhor nem pior.

É tentadora a fantasia de retornar ao passado através dos arrependimentos e imaginar quão melhor tudo poderia ter sido se não tivesse sido como foi, mas acontece que as coisas são o que são, e não o que imaginamos delas. Portanto, te cabe aceitar tua condição e, se quiseres mudar, então começa, aqui e agora, a mudar teus passos, teus pensamentos e desejos, porque, para o bem ou para o mal, para a vitória ou para a derrota, todo ser humano é muito eficiente.

ÁRIES: Seria melhor que tudo acontecesse tendo bastante domínio sobre os procedimentos, porém, isso não parece disponível neste momento de sua vida. É melhor você se adaptar ao ritmo louco da atualidade, e nada além.

TOURO: Trapalhadas acontecem, ou porque alguém pisa na bola ou também porque você comete erros imprevisíveis e até inadvertidos O que importa isso? Há coisas que não merecem reflexão, apenas seguir em frente.

GÊMEOS: O que as pessoas apontam em você, e você tenta driblar, pode não ser posto sobre a mesa agora, com clareza, mas é certeza que fará sua alma pensar o suficiente para mergulhar nas profundezas da intimidade.

CÂNCER: Muitas pessoas empurram com a barriga o cumprimento das tarefas que lhes competem, e isso acaba aterrizando em seu colo, fazendo você perder tempo com alguns assuntos que não deveria. Mais paciência!

LEÃO: Nem todas as oportunidades estão disponíveis a você, e isso não há de ser algo que evoque de sua alma sentimento de decepção. Pelo contrário, aceite as portas fechadas, se desinteresse e foque no que seja possível.

VIRGEM: Os sentimentos apontam alto, a mente viaja por ideias maravilhosas, por que, então, você agiria de forma pequena e temerosa dos resultados? Vale a pena fazer apostas altas, a despeito do temor que apequena.

LIBRA: É bastante comum que se faça drama por coisas que nem mereceriam tanta atenção, mas é assim que as pessoas aliviam a alma de tudo que precisam expressar, mas não tem condições de o fazer de forma sincera.

ESCORPIÃO: Você pode até tentar dominar alguém, mas isso será temporário, porque as pessoas são livres e indomáveis por natureza, assim como você também é, o que significa que nenhum domínio dura para sempre.

SAGITÁRIO: Acertar é que é a questão! Porque fazer, tomar atitudes e iniciar empreendimentos, isso pode acontecer a qualquer momento em que a alma tenha entusiasmo suficiente. Porém, acertar na tecla é a grande questão!

CAPRICÓRNIO: Agora não haveria clareza suficiente para discernir quais seriam as atitudes corretas, e quais seria melhor evitar. Portanto, o melhor a fazer é ficar moita, em silêncio, ruminando suas próprias dúvidas.

AQUÁRIO: As pessoas atrapalham um tanto, mas são as pessoas, caixinhas de surpresa que trazem coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Você também é uma dessas pessoas, portanto, navegue com mais leveza pela vida social.

PEIXES: Apesar de todos os trancos e solavancos, a vida progride e você junto com ela. Deixe de lado quaisquer sentimentos que apequenem sua condição atual, porque, sem tirar nem pôr, a vida continua e você junto com ela.