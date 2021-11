Horóscopo de 27/11: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua quarto minguante em Virgem.



Os passatempos que alegram a alma são importantes, porque ninguém merece existir continuamente sob pressão, é necessário descompensar e ter válvulas de escape para equilibrar o jogo, de modo que a existência não seja uma sequência ininterrupta de constrangimentos. Porém, ninguém nasce no reino humano para passar o tempo sem construir nada, a razão de ser de qualquer existência é o suprimento de alguma necessidade, e para isso cada um de nós precisa desenvolver o que, ao nascer, se encontra em estado de potencialidade.

Se precisas descansar, descansa; se precisas de divertimento, te diverte; porém, cuida para que isso sirva ao propósito de continuares desenvolvendo tuas potencialidades, evitando que o excesso de passatempo seja a tumba delas.



ÁRIES: Tudo que de maravilhoso você enxerga para seu futuro, tenha certeza de que dará imenso trabalho realizar. Tenha isso em mente, seja realista, evite se entusiasmar exageradamente com ideias impraticáveis. É assim.



TOURO: O que seria mais importante e valioso? Satisfazer seus desejos ou suprir as necessidades? Esta é uma questão fundamental que ajuda você a resolver quaisquer dilemas, mas que raramente é tida em conta. Faça diferente.



GÊMEOS: Uma mão amiga resolveria tudo, mas talvez você ainda pretenda solucionar tudo sem essa ajuda. É possível continuar teimando na autonomia, porém, quando a mão amiga se apresentar, seria melhor a aceitar.



CÂNCER: A diversidade de assuntos que se apresenta, tudo junto e ao mesmo tempo, deixa sua alma perplexa. Porém, se você mantiver a cabeça no devido lugar, em pouco tempo dará conta de organizar esses assuntos. Em frente.



LEÃO: É o caso de lutar pelo que é de seu merecimento, porque não dá para esperar que tudo funcione como idealmente deveria. Sua força na luta se fundamentará em que não dá para perder o que é verdadeiramente seu.



VIRGEM: De alguma maneira, torta ou direita, será necessário concluir o que está em andamento, porque só assim você se livrará das pessoas que deseja ver pelas costas e, também, seu cenário ficará receptivo a novos projetos.



LIBRA: Há coisas que nunca deveriam ser ditas, porém, há momentos em que a alma explode e fala tudo isso, que nunca deveria ser dito. Como consertar depois? Com silêncio? Com pedido de desculpas? Cada caso é um caso.



ESCORPIÃO: As certezas que foram construídas dentro dos relacionamentos precisam ser revistas, mas sem espírito desconfiado, porque a desconfiança é um tipo de olhar que acaba comprovando o que deseja, e nada além.



SAGITÁRIO: Nada ajudaria mais você a entender o que acontece do que adotar um olhar imparcial, julgando com objetividade a situação e, principalmente, seu papel nela. A imparcialidade transcende os conflitos.



CAPRICÓRNIO: Quanto mais se sabe, mais se sofre também, porque se apresenta uma realidade tão complexa e intrincada que a alma, perplexa, não sabe mais o que fazer, e tem dúvidas a respeito do que seja certo ou errado.



AQUÁRIO: Nem sempre é agradável a companhia das pessoas, nem mesmo as que, consagradamente, seriam boas companhias. Aceite isso com naturalidade, porque o fato não traduz fielmente a verdadeira natureza dos relacionamentos.



PEIXES: Use o tempo com sabedoria, porque este é um momento produtivo, o qual seria aproveitado com excelência se você agregasse algumas pessoas que colaborassem com seu trabalho. Andar à sós é bom, mas não o tempo inteiro.