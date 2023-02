Horóscopo de 27/2: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua quarto crescente em Gêmeos.

Apesar da urgência que sentes, será melhor ganhar um pouco mais de tempo para amadurecer teus planos e passar em revista tuas pretensões, mas ganhar tempo não significa te distrair com tanta coisa interessante que pipoca magicamente aí, na tela de teu celular, te convidando a investir teu precioso tempo na roda eterna do entretenimento.

Não precisas acelerar nada nem tampouco viver como se tudo que de mais importante houvesse pudesse vir só depois de satisfazeres tua vontade de entretenimento, tua experiência de vida não é exclusivamente produzir, mas tampouco é um sofá confortável onde possas assistir passivamente a vida proceder como se fosse um seriado interminável.

Hoje, pelo menos hoje, é bom misturares um pouco de tudo, produção e entretenimento, dor e alegria sintetizadas em tua alma.

ÁRIES: Mesmo que pareça impossível, vale a pena o atrevimento, porque entre a imaginação e a realidade prática sempre parecerá haver um abismo intransponível, mas que se fosse intransponível, nós ainda moraríamos nas cavernas.

TOURO: Aquilo que é mais importante é, muito provavelmente, aquilo que não é percebido, porque as pessoas se distraem com assuntos banais, lhes outorgando uma importância que não merecem E o mais importante passa despercebido.

GÊMEOS: Não é fácil nem difícil, está tudo dentro do seu alcance, porque apesar de a imaginação parecer que propõe coisas impossíveis, este é o momento auspicioso para dar os primeiros passos na direção de algo grandioso.

CÂNCER: As rotinas são boas, mas precisam ser questionadas de tempos em tempos, para não se transformarem na prisão que impede sua alma de se lançar à aventura da vida, ampliando o repertório e entendimento sobre tudo e todos.

LEÃO: Tudo anda mudando muito e mais rapidamente do imaginado, portanto, não seria interessante você se apegar aos conceitos que serviram de orientação até agora, é importante fazer o possível para ampliar o entendimento.

VIRGEM: O exemplo de superação de algumas pessoas há de servir de referência para sua alma evitar o desânimo, ou se sentir carta fora do baralho. A vida é uma experiência complexa que não pode ser definida com facilidade.

LIBRA: Seja pelo esforço ou seja pelo toque misterioso da boa fortuna, fato é que algumas coisas interessantes se processam através dos relacionamentos que sua alma considera mais significativos. Coisas que merecem atenção.

ESCORPIÃO: Boa vontade não falta, o que talvez falta é foco no que realmente é valioso e que merece uma aproximação mais cuidadosa, porque sua alma anda misturando prioridades e se esquecendo de quais são as fundamentais.

SAGITÁRIO: Os pontos em comum se encontram disponíveis, mas só podem ser aproveitados pelas pessoas realmente interessadas em substituir os conflitos pela harmonia, porque esta não acontece quando só se espera por ela.

CAPRICÓRNIO: A única magia disponível para fazer tudo acontecer é você utilizar com eficiência os instrumentos físicos, emocionais e intelectuais com que a natureza brindou. E isso se faz com força de vontade.

AQUÁRIO: Tudo que de melhor você pretender fazer há de começar com uma conversa à toa, sem compromisso, mas colocando sobre a mesa seu coração, que arde de vontade de se engajar em algo que amplie o entendimento sobre a vida.

PEIXES: Procure focar nos benefícios que você pretende colher, no resultado de seus atos, na satisfação de seus desejos. De vez em quando vale a pena centrar o foco em sua própria alma, para depois ajudar quem quer que seja.