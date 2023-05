Horóscopo de 27/5: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua quarto crescente em Virgem.

A realidade cósmica é perfeita e nós participamos dela, mas na nossa egoísta inteligência artificial nós decidimos inventar um mundo à parte dela, uma realidade artificial em que devemos explorar uns aos outros para que não nos passem a perna nem caiamos em algum golpe, porque como partimos do pressuposto artificial de que devemos explorar uns aos outros, é inevitável que demos golpes e caiamos em golpes.

A realidade cósmica é perfeita e a podemos acessar e desfrutar na mesma medida em que aceitemos a comunhão em que tudo e todos existimos, uma dimensão inalcançável para a artificialidade da inteligência egoísta, sempre interessada em conhecer o que é particular e desprezar o que é coletivo, sempre com medo de se despersonalizar ao passo que nos obriga a nos tratarmos mutuamente como objetos.

ÁRIES: São tantas coisas importantes acontecendo ao mesmo tempo que é fácil se dispersar nesse cenário, mas não é aconselhável deixar isso acontecer. Ao contrário, procure manter sua alma no domínio para fazer escolhas sábias.

TOURO: Tudo é como deveria ser, tudo está no lugar perfeito, é nossa humanidade que tem pouco alcance de entendimento para aceitar as coisas como são, em vez de continuamente brigar para que sejam de acordo a sua visão.

GÊMEOS: Toda pessoa cultiva suas preferências e gostos, mas ninguém consegue ocupar todo o tempo com essas, sempre haverá uma hora em que a alma se verá obrigada a tomar atitudes com as quais não concorda intimamente.

CÂNCER: Quando se percebe o que se percebe, não dá mais para voltar atrás, gatilhos mentais foram acionados, emoções postas em marcha, enfim, nada ajuda a fingir que não se tenha vivido o que se viveu. Princípio da realidade.

LEÃO: Procure encarar tudo com a maior leveza possível, principalmente se pesarem sobre sua consciência as decisões que, de forma relutante, sua alma vai ter de tomar. O peso não precisa ser todo suportado por você.

VIRGEM: Acontecerá o que você fizer acontecer, porque se você deixar tudo nas mãos do acaso, ou do misterioso destino, o cenário manifestará uma multiplicidade de acontecimentos, mas sem um fio de vida que os conduza.

LIBRA: Neste momento não seria possível chegar a nenhuma conclusão, está tudo em andamento e ainda não adquiriu a forma definitiva. Portanto, tire de sua consciência o peso de ter de fazer algo definitivo, ainda não é necessário.

ESCORPIÃO: A liberdade pode ser entendida como o ato de você fazer o que quiser, mas há casos em que, apesar do desejo, melhor seria se abster de empreender a ação. Nesse caso, a atitude representaria uma diminuição da liberdade?

SAGITÁRIO: Quando você oferece apoio desinteressado a quem o precisar, sua alma não fica amarrada à situação. Porém, quando você oferece suporte e ajuda buscando satisfazer alguns interesses, aí o cenário é completamente outro.

CAPRICÓRNIO: Os assuntos que andam bem acontecem simultaneamente a outros, que não andam nada bem. Nesse cenário complexo e contraditório sua alma precisará continuar andando, sem olhar atrás, focada no futuro. Aí sim.

AQUÁRIO: Você fará o que você fará, porque a esta altura do jogo as coisas já adquiriram sua própria velocidade, não dependem mais de sua vontade, o jogo já começou, e você é uma das peças que intervêm. Jogo em andamento.

PEIXES: Este é o momento certo para você fazer as manobras pertinentes que aproximem você um pouco mais de suas pretensões. Não precisa concluir nada, mas se dirigir com firmeza e honestidade aos alvos preferenciais. Em frente.