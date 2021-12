Horóscopo de 28/12: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua que míngua em Libra faz o último aspecto com Júpiter, antes deste ingressar em Peixes.

Hoje é um dia oportuno para dares início às questões sobre as quais depositas tuas expectativas de progresso.

Aproveita o período das 11h07 até 18h11 para, nem que seja simbolicamente, colocar a pedra fundamental para a série de ações que te conduzirá para longe da penúria e dentro da alegria de viver a prosperidade e Graça a que todo ser humano é destinado.

Evita te iludir com que seria suficiente atrair mentalmente o que desejas, porque não é assim que as coisas funcionam neste planeta. Por aqui, tudo há de ser conquistado com ações concretas, porque se fosse para existir no plano mental, nossa humanidade não precisaria mais nascer com um corpo equipado magistralmente para a ação.

ÁRIES: Agora é o momento de reconhecer com clareza quem está ao seu favor e quem são as pessoas que, a partir de agora, hão de ser consideradas adversárias, porque insistem em contrariar você de forma sistemática.

TOURO: Arregace as mangas e ponha mãos à obra, porque é muito o que precisa fazer para que as ideias não fiquem na esfera das promessas, mas se convertam em obras que, por ser compartilhadas, beneficiem a muitas pessoas.

GÊMEOS: O clima está leve e há alegria disponível, com pouca resistência a ela. É o momento perfeito para você se divertir, fazendo suas piadas e tirando sarro de tudo. Haverá quem não goste, mas esse não é problema seu.

CÂNCER: No fim, as coisas acontecem do jeito que você quer, mas só no fim. Enquanto isso, no percurso do caminho sua alma fica apreensiva por não saber se tudo vai dar certo ou se o caminho conduz a novos constrangimentos.

LEÃO: São tantas coisas a dizer e tantas mais as emoções envolvidas, que é melhor pisar o terreno com cuidado para não atropelar as ideias e, no fim, sua alma passar por mais uma situação constrangedora de não ser entendida.

VIRGEM: Mantenha tudo dentro de um nível de segurança que faça sua alma se sentir confortável. Este não é um momento propício para assumir riscos, mas para fazer tudo dentro das margens que criem segurança e conforto.

LIBRA: Quando as pessoas não fazem a parte delas, e ao mesmo tempo você percebe isso, não resta outra saída que a de você assumir a dianteira e tomar as iniciativas pertinentes. Sem conflito, sem desgaste, apenas ação.

ESCORPIÃO: Antes de tudo, organize suas emoções para não sair por aí atropelando o mundo com a alma baseada em questões não resolvidas interiormente. Melhor manter, agora, uma postura discreta e fazer muitas concessões.

SAGITÁRIO: Este é um momento de conexões interessantes, para sua alma sentir que amplia o círculo de influência. É o primeiro passo, a sensação, depois dessa terá de vir a iniciativa pertinente para fazer valer a sensação.

CAPRICÓRNIO: Nem sempre o futuro é visto com alegria, porque na maior parte do tempo provoca apreensão. Porém, este é um momento em que sua alma pode, e deve, se projetar ao futuro com confiança e se deliciar com as visões.

AQUÁRIO: Abrir a mente e coração para uma compreensão maior e mais ampla da realidade é um exercício muito auspicioso, porque derruba conceitos recalcitrantes e faz sua alma perceber nuances muito interessantes em tudo.

PEIXES: As dificuldades e apreensões que essas provocam não hão de ser insuperáveis, desde que você deixe de lado o frenesi que o final de ano provoca e se foque na continuidade de seus planos Isso é o que importa, e nada além.