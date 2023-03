Horóscopo de 28/3: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua quarto crescente em Câncer.

Nenhum tempo passado foi melhor, procura te desvencilhar dessa saudade tola que não te permite desfrutar da complexidade do cenário atual, e que atrapalha teus planos de futuro, já que tua consciência fica ancorada em imagens que muito provavelmente estão coloridas de fantasias, travestidas de memórias fiéis aos fatos.

Nenhum tempo passado foi melhor, evita a saudade, porque ainda que tenhas lindas fotografias mentais de momentos emocionantes arquivadas em tua mente, mesmo assim nada do que te aconteceu ou fizeste acontecer no passado te ajudaria a navegar na complexidade do momento atual da história humana, a qual está sendo escrita através das pequenas e grandes decisões que cada um de nós e o conjunto da humanidade tomar a cada momento, se lançando atrevidamente ao futuro.

ÁRIES: Quando você toma uma atitude generosa e cheia de bondade, as portas se abrem, mas também é atraída a atenção daquele tipo de pessoa maldosa que anda sempre procurando como explorar alguém. Bondade, mas com sabedoria.

TOURO: Em silêncio, sua alma imagina coisas lindas que, se realizadas, beneficiariam muita gente. Agora é o silêncio, mas logo mais essas lindas ideias precisarão ser passadas pelo crivo da prática, para ver se resistem.

GÊMEOS: Bons contatos abrem portas, maus contatos atrapalham, seria tudo muito simples não fosse que os bons e maus contatos estão misturados nesta parte do caminho, requerendo um esforço enorme de discernimento de sua parte.

CÂNCER: Coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas ruins, será que isso significa que não há justiça no Universo? Ou está tudo em seus devidos lugares e somos nós que não entendemos nada?

LEÃO: Compreender é abrir a mente para um panorama mais amplo do que o anterior, se livrar de dúvidas e dilemas superficiais para ingressar num terreno de certezas, as quais, mesmo temporárias, servem de apoio de imediato.

VIRGEM: Em algum momento sua alma terá de aceitar uma dose de risco maior do que a habitual, porque se continuar pisando em terreno seguro e confortável, estará tudo bem, mas boas coisas se perderão, passando despercebidas.

LIBRA: A alegria de outras pessoas evoca sentimentos ambíguos, porque toda alma carrega um tanto de ressentimentos, mas se você conseguir transcender essa fase, logo a alegria alheia se converterá na sua também. Aí sim!

ESCORPIÃO: Quando o leque de opções é muito amplo e diversificado, a situação merece toda sua atenção, já que o risco de fazer escolhas erradas, porque sedutoras, é enorme. Use o discernimento, só ele resolve tudo.

SAGITÁRIO: Um pouco de distração e entretenimento é mais do que necessário, mas se para isso você sacrificar o cumprimento dos deveres, então haverá algo errado também. Há tempo para tudo, é só organizar direito.

CAPRICÓRNIO: Por mais linda que seja a saudade, neste momento não é bom você ficar com a alma presa a qualquer situação do passado, porque a saída é pelo futuro. Procure cortar laços com o passado e se lançar ao futuro.

AQUÁRIO: Mesmo que não pareça haver nada de interessante nas coisas que se repetem todos os dias, se você prestar um pouco mais de atenção nelas nesta parte do caminho, descobrirá novas formas de fazer o que antes parecia chato.

PEIXES: O pior que poderia acontecer neste momento é nada acontecer, e isso só seria assim se você ficar esperando que o céu se abra e uma portentosa revelação instrua você para ir por essa ou aquela direção. Você escolhe.