Horóscopo de 28/9: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Marte e Saturno em trígono.

A Vida procede numa eterna continuidade, mas nós por aqui a vivemos como se tivesse começo, meio e fim. A Vida procede de acordo com a necessidade, sempre se movimentando para a suprir, porém, nós por aqui vivemos na pauta de nossos desejos, os quais nem sempre são necessários, mas mesmo assim os tornamos prioridades, nos convencendo de que nossos caprichos são mais importantes do que o procedimento da Vida.

Assim dito, pareceria que a presença de nossa humanidade no Universo fosse uma subversão sem sentido, e que, por isso, merecêssemos existir sofrendo, como castigo de nosso crime cósmico, mas seria ingênuo e até narcisista de nossa parte nos dar uma importância que não temos, afirmando sermos diferentes da Vida. Em nós a Vida adquire uma complexidade inusitada, não é fácil ser humano!

ÁRIES: Certamente, há muita coisa que merece ser conversada com mais calma e consideração. Para acertar os pontos e lapidar as arestas, talvez seja necessário levantar alguns pontos delicados, que produzem reações emocionais.

TOURO: Faça o máximo possível com o mínimo de esforço e de recursos. Esse seria o panorama ideal para o dia de hoje, e está disponível, mas, como sempre, o aproveitar depende do teor das decisões que você tomar a respeito.

GÊMEOS: Coloque em prática essas ideias maravilhosas que circulam pela sua mente e que evocam sentimentos muito elevados e cheios de força motivadora. Coloque em prática pelo menos alguma dessas ideias e teste os resultados.

CÂNCER: Os redemoinhos emocionais interiores precisam se tornar motivadores de ações específicas, porque se ficarem apenas na vida subjetiva acabarão agregando peso à sua alma, e não é isso que você quer.

LEÃO: O melhor a fazer é encontrar as pessoas com quem você possa agregar forças, porque é em conjunto que as portas se abrirão agora, e não como resultado de esforço individual, o qual é muito bom, mas não o suficiente nesta hora.

VIRGEM: Com pouco esforço, hoje é um daqueles dias em que enormes resultados são obtidos. Entenda, porém, que pouco esforço não é o mesmo que ficar esperando resultados sem fazer absolutamente nada. Esforço fundamental.

LIBRA: Tome o dia para fazer suas vontades, dessa vez pouco se importando com as opiniões das pessoas com que se relaciona, mas sempre tomando cuidado para não ofender ninguém. Fazer sua vontade é um direito inalienável.

ESCORPIÃO: As afirmações servem para desanuviar a mente e motivar a alma a continuar envolvida na luta, que não anda nada fácil, porém, em grande parte isso acontece como resultado do estado do mundo, e não por questões particulares.

SAGITÁRIO: A união faz a força, todo mundo sabe disso, porém, poucas são as pessoas que se atrevem a praticar essa lei, a maioria pretende continuar fortalecendo sua posição individual, em detrimento da força da união.

CAPRICÓRNIO: Hoje é dia de focar em todos os assuntos de natureza prática que estão na pauta e que precisam ser finalizados. Evite se distrair com outras coisas, resistindo à tentação de deixar para depois o que poderia fazer hoje.

AQUÁRIO: É preciso celebrar a vida como se não houvesse amanhã nem tampouco preocupação alguma a respeito dos acontecimentos atuais. Celebre, se divirta, passe ótimos momentos da forma com que você tiver oportunidade.

PEIXES: Siga o ardor de seu coração, porque esse está sempre certo, mesmo nos momentos em que indicar fazer coisas que aparentemente estejam erradas. Siga o ardor de seu coração, porque esse enxerga o que os olhos não veem