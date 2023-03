Horóscopo de 29/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua quarto crescente em Câncer.

A saudade pode reavivar lindos sentimentos em tua alma e te fazer experimentar um enlevo que, com certeza, não foi sequer vivido no momento em que as memórias aconteciam em gerúndio, mas apesar de todo bom sentimento ser positivo, também há um perigo envolvido na situação, porque de tanto ancorar tua alma ao passado saudoso tu deixas de experimentar as novidades que acontecem aqui e agora.

Venera teu passado o quanto quiseres, mas não te detenhas tanto nele ao ponto de te tornares incapaz de perceber a riqueza do momento atual, que não é tua exclusivamente, é a riqueza do reino humano diante de um ponto de mutação colossal, com todos os perigos que isso representa, mas também as promessas de vida mais abundante que se revelam na mesma medida em que todos e cada um de nós abandonamos o vício do egoísmo.

ÁRIES: Você sabe o que precisa fazer, mas ao mesmo tempo teme os resultados. Na verdade, não há como antecipar os resultados, é tudo um mistério, portanto, se jogue na ação com o maior desapego possível pelas consequências.

TOURO: Umas pessoas dizem que é melhor fazer isso, outras apontam no sentido contrário, e no fim, sua alma fará o que quiser, sem dar bola a ninguém. Este é o momento em que suas escolhas prevalecem, para o bem ou para o mal.

GÊMEOS: Você sabe reconhecer quando faz algo com total envolvimento do ser e quando algo é feito sem a devida atenção. Pois bem, este é um momento daqueles em que, se envolver seu coração, os frutos serão deliciosos.

CÂNCER: Se não houvesse ajuda disponível, seria sensato de sua parte continuar fazendo tudo dentro do alcance de suas possibilidades. Porém, dispensar a ajuda disponível para teimar em fazer tudo do seu jeito não seria sábio.

LEÃO: Enquanto você fizer tudo da maneira mais organizada possível, o mundaréu de sensações internas contraditórias não vai atrapalhar muito, mas se o caso for o contrário, e o mundo interior tomar as rédeas, aí vai doer.

VIRGEM: Dizer como as coisas precisam ser feitas é uma maneira de tentar convencer as pessoas a seguirem seus comandos, porém, a prática indica que isso não seja sábio. Procure demonstrar com seu exemplo, isso vai ajudar.

LIBRA: Ainda que você organize tudo direito, há uma margem enorme para o imponderável se intrometer em seus assuntos, e seria interessante aceitar esse ingrediente sem resistir, porque traz informações valiosas consigo.

ESCORPIÃO: Há horas em que as pessoas andam receptivas e flexíveis, aceitando seus comandos, porém, há outras horas em que seria melhor nem pensar nisso, porque elas resistiriam e agregariam muitos problemas. Melhor não.

SAGITÁRIO: Este é um daqueles momentos em que a alma descobre novas e melhores maneiras de fazer o que vinha repetindo de um jeito que parecia ser excelente. A experimentação das novidades só agregará benefícios a você.

CAPRICÓRNIO: Compartilhe bons momentos com as pessoas que você aprecia, porque assim você criará um pouco de equilíbrio, já que normalmente sua alma se encerra, tanto nos momentos bons quanto naqueles que prefere nem mencionar.

AQUÁRIO: Faça o necessário para dar conta de tudo que foi combinado, mesmo que a esta altura do campeonato você tenha mudado de opinião e queira transformar o planejamento anterior em qualquer outra coisa diferente.

PEIXES: Faça o que quiser, mas faça de uma maneira organizada, porque este é um momento que não comporta desordem. Faça sua vontade, porque, afinal, é o que você faz sempre, mas dessa vez faça sua vontade com ordem.