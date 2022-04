Horóscopo de 29/4: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Mercúrio ingressa em Gêmeos.

A verdade é como um diamante lapidado, o qual, é brilhante o suficiente para que, quando o enxergues através de uma de suas múltiplas facetas, afirmes com absoluto convencimento que entendeste tudo. Porém, não terás entendido nada, porque enxergas a verdade por uma faceta apenas.

Para entender a verdade precisarias abdicar do ponto de vista parcial com que tentas entender tudo, e ampliar tua percepção para incluir todas as outras facetas, montando o quebra-cabeça da realidade, e compreender a unidade que subjaz por trás de toda a multiplicidade.

Ignorar o princípio de unidade cósmica que alinhava toda a aparente diversidade com que a realidade se apresenta a nossa percepção, esta é a causa raiz de todos teus males.

Busca a unidade e, como efeito colateral, a verdade se apresentará.

ÁRIES: Apesar de todos os sobressaltos e contratempos, mesmo assim as coisas avançam positivamente, e isso há de ser celebrado, mas com discrição, porque ainda está longe o momento de tudo estar novamente sob controle.

TOURO: O que tiver de fazer, faça com discrição, porque assim você evitará agregar problemas a um cenário que não comporta mais. Agir com discrição ajudará você a driblar as pessoas que lhe exigirão explicações impertinentes.

GÊMEOS: Emoções desencontradas podem muito bem se encontrarem e você sair desse redemoinho com uma percepção mais clara do que está realmente acontecendo. Porém, nada disso acontecerá automaticamente, você precisa fazer.

CÂNCER: É desnecessário seguir à risca aquilo que pareceria sensato fazer, porque há momentos da vida, e este parece ser um desses, em que a insensatez abre portas que passariam despercebidas a quem agir sempre com bom senso.

LEÃO: Quando seus atos são orientados pelos conceitos reais e verdadeiros com que sua arquitetura mental é feita, tenha certeza de que essas ações serão eficientes e produzirão os resultados esperados, com um mínimo de dispersão.

VIRGEM: Aproveite o momento para descansar sua mente das preocupações que normalmente atormentam, se relacionando com a vida com plena confiança, testando se entregar a ela de forma incondicional, sem nada esperar.

LIBRA: Você não precisa assumir o peso completo do que acontece, pois, muitas questões não foram originadas em você. O que você precisa é aprender a distinguir com clareza as pessoas favoráveis das adversárias. Isso sim.

ESCORPIÃO: Tudo precisa ser conversado direito, porque agora é um momento de coordenação de atividades com algumas pessoas com que sua alma não simpatiza, mas que são necessárias, imprescindíveis até. Tudo dentro dos planos.

SAGITÁRIO: Até as tarefas mais chatas do dia a dia podem adquirir nova relevância, dependendo de sua alma mudar de ponto de vista. O tédio não é inevitável, você pode o combater percebendo a beleza oculta na rotina. É por aí.

CAPRICÓRNIO: Há uma diferença substancial entre fazer por fazer, e fazer com um princípio norteando a atividade. Porém, nem sempre a alma está com essa bola toda para nortear a atividade pelos princípios mais elevados.

AQUÁRIO: Nem tudo é possível mostrar, porque atrairia atenções indesejadas, de pessoas que ficariam dando palpites que, apesar de parecerem sensatos, acabariam desorientando sua ação, que há de ser eficiente.

PEIXES: O assunto agora é resolver as pendências, mesmo que para isso você tenha de enfrentar algumas questões que preferiria continuar vendo pelas costas. Só que isso apenas empurraria os problemas para o futuro incerto.