Horóscopo de 29/4: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Vazia das 7h54 até 16h

Hoje não é aquele sábado em que poderias colocar em dia os assuntos que não encontram espaço nem tempo durante a semana útil, te conviria deixar de lado a ansiedade de colocar ordem no que, se posto em marcha hoje, durante a Lua Vazia, tende a ser um tiro saindo pela culatra.

Te programa para a despreocupação, e se necessário finge que não há nada nem ninguém te pressionando, porque te abrumar com o tormento da ansiedade e das preocupações não ajudaria em nada a ninguém, só daria prazer àqueles que querem te ver por baixo.

Dá férias às tuas preocupações, te dedica ao ócio sem nenhum pudor nem tampouco culpa, porque um ser humano que pretenda ser saudável deve começar por inserir em sua rotina extensos e frequentes períodos de despreocupação, porque sem esses tudo é pior.

ÁRIES: Agora desfrute da medida de segurança que foi conquistada, tomando posse do que é seu, por merecimento e como resultado das lutas que foram empreendidas. Desfrute, mas continue dormindo com um olho aberto. Tudo em marcha.

TOURO: A coerência entre o pensamento, a palavra e a obra é muito rara, em geral nossa humanidade vive numa incoerência absurda, cobrando dos outros a coerência que ela mesma reconhece ser incapaz de sustentar. Melhor não.

GÊMEOS: Tudo que você fizer por outrem há de ser resultado de um sacrifício, ou seja, se desapegando dos resultados e não ansiando compensação por isso. Qualquer coisa que se aproxime disso é o que você precisa.

CÂNCER: Reúna as pessoas para combinarem de fazer uma trégua, em nome de que os interesses sejam preservados em bom funcionamento De pouco adianta continuar discutindo sexo dos anjos, há coisas que não vão mudar. É assim.

LEÃO: Drible as pessoas e faça o que você quer, mas cuide também para que os resultados de suas ações não tenham de acontecer em detrimento do que seja necessário a essas pessoas que você precisa driblar. Lugar para todos.

VIRGEM: Se você quiser abrir a mente das pessoas evite discutir com elas, mas as ajude a pensar direito. Ajudar a pensar não é o mesmo que discutir para que seu ponto de vista prevaleça. A atitude precisa mudar bastante.

LIBRA: Por mais que o medo tenha seus argumentos insofismáveis para continuar convencendo sua alma de ficar na retranca, os acontecimentos se precipitam e de uma forma ou de outra, você terá de participar e tomar decisões.

ESCORPIÃO: Quando as coisas são boas para todas as pessoas envolvidas num determinado momento da eternidade, que é a vida, é certo que isso marca uma das melhores experiências. A congregação é melhor do que o conflito.

SAGITÁRIO: Repetir erros é um dos esportes preferidos de nossa humanidade, porém, um dia a alma desperta e se livra desses excessos. Seja pela dor própria ou pela dor que infligimos a outrem, um dia a alma muda.

CAPRICÓRNIO: Ajude as pessoas a ajudarem você, em primeiro lugar pedindo ajuda, porque ninguém é obrigado a adivinhar que você quer ajuda, e em segundo lugar aceitando o que as pessoas tenham para lhe oferecer. Assim sim.

AQUÁRIO: Para tudo continuar funcionando da melhor maneira possível, é preciso girar a manivela todos os dias, porque nada acontece de forma automática, como resultado da sorte, tudo precisa ser posto em marcha intencionalmente.

PEIXES: Dando um passo pequeno, fazendo um gesto, se animando a dar conta de pequenos assuntos, assim, de pouco em pouco, sua alma verá as coisas adquirirem uma dinâmica mais viva, mais cheia de esperança. Aos poucos.