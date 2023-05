Horóscopo de 29/5: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua Vazia das 6h47 até 11h52

A fonte de todas as angústias é nos sentirmos sozinhos e desamparados diante da complexidade do mundo, com todo o peso recaindo sobre nossas costas, e apesar das justificativas racionais que sustentam essa dinâmica, nos esquecemos, ou preferimos fingir que nos esquecemos, de que nenhum ser humano está só no seu árduo processo de evolução, somos todos acompanhados por um amigo divino, que está sempre ao nosso lado e que compreende e aceita tudo que nos diz respeito, porque esse amigo já esteve em nosso lugar e conhece nossos tormentos.

O amigo divino se apresenta a nós com a forma que nos seja mais agradável e simpática, com a cor de pele que nos seja mais familiar, com a forma, masculina, feminina ou não-binária que nos deixe mais à vontade, e o mais importante de tudo, está aí sempre para nos orientar.

ÁRIES: Depender de outras pessoas é chato, especialmente no cenário da atualidade, em que está tudo tão fora da ordem que as pessoas andam sem saber qual seria o rumo que precisam tomar. Porém, a dependência é inevitável.

TOURO: Há muitas potencialidades envolvidas no cenário atual, e muitas dessas produzem esse ardor interior que é o entusiasmo. O passo seguinte será transformar esse ardor em ação concreta, para não acontecerem decepções.

GÊMEOS: Para que as boas coisas da vida não azedem nem se transformem em rotina sem graça, é importante você não misturar os tempos de elaboração, separando, de forma organizada, os deveres e os prazeres. Tudo certo.

CÂNCER: Termine o que possa ser finalizado, para dar lugar ao que possa ser iniciado simultaneamente, porque não há tempo a perder e sua alma está motivada por um sem-fim de perspectivas que merecem ser realizadas. Aí sim.

LEÃO: São argumentos demais para pouco assunto, tornando graves algumas situações que não mereceriam tamanha atenção. É hora de tomar cuidado com a própria mente, que não para de argumentar e justificar o injustificável.

VIRGEM: Considere com atenção tudo que seja necessário e que brinde com suporte para sua alma se sentir segura e confiante e, ao mesmo tempo, não espere que a vida lhe brinde com tudo isso de graça, é preciso fazer sua parte.

LIBRA: Ações decisivas como as que se tornam necessárias agora não deixam muita margem para reflexões intermináveis e dúvidas, porque é melhor agir agora e errar do que depois acordar e ver que deixou a oportunidade passar.

ESCORPIÃO: Os contratempos e adversidades deste momento não hão de ser tomados por castigos, mas como chamados de atenção para desacelerar o ritmo de seus desejos, dando passagem ao cumprimento de necessidades maiores.

SAGITÁRIO: Exigir menos e conceder mais, essa é a regra de ouro do entendimento, algo que nunca acontece de forma espontânea, mas como resultado das pressões e contratempos que a vida, sempre misteriosa, oferece.

CAPRICÓRNIO: A clareza dos objetivos há de preceder a ação que sua alma empreender, porque se não houver essa clareza você fará muita coisa, se interessará por outras tantas, mas no fim do dia restará a sensação de nada ter feito.

AQUÁRIO: É lindo quando a mente se abre a novas perspectivas, renunciando, mesmo que temporariamente, aos pontos de vista arraigados, tanto que já tinham começado a se transformar em preconceitos. Isso acontece.

PEIXES: As fortes emoções não são indicativo de absolutamente nada além de que sua alma reage com mais intensidade do que o habitual aos acontecimentos. Nada mudou de verdade no mundo exterior, é você que mudou.