Horóscopo de 29/8: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua cresce em Libra.

A maioria de teus dilemas são fantasias que tua mente produz tentando se livrar das consequências dos atos; mas as causas dos atos (intenções) sempre se resolvem invariavelmente em suas consequências.

Portanto, levanta de tua mente a cortina de argumentações fantasiosas e enfrenta as reais intenções com que tu colocas em marcha tuas ações, porque é nelas que encontrarás as linhas que tu escreves fazendo uso de tua vontade.

Se pretendes mudar teu destino, muda tuas reais intenções, as quais, como em todo ser humano que vagueia entre o céu e a terra, são contaminadas pelo empreendimento egoísta de tentar se apropriar da vida, em vez de a ela servir.

Mas, não te angusties, tua alma não está só (outra fantasia egoísta) nesta empreitada, estamos todos tentando.

ÁRIES: A magia da Vida não é o que acontece de vez em quando, na forma de ocorrências miraculosas. A magia da Vida é o que acontece no dia a dia, na sustentação e preservação de tudo funcionando da melhor maneira possível.

TOURO: É importante, fundamental até, que o bom humor seja preservado acima dos perrengues habituais e dos novos que parecem surgir. Mais importante ainda é que este bom humor não seja confundido com ingenuidade.

GÊMEOS: Quando não há nada a fazer, melhor tirar de dentro da alma a ansiedade de ter de fazer algo, porque não há nada a fazer. Administre com a maior sabedoria possível a ansiedade interior, que só brinda com péssimos conselhos.

CÂNCER: Prometer, todo mundo promete, mas poucas são as pessoas que cumprem o que prometem, e muito mais raras ainda são as que superam as expectativas. Que tipo de pessoa você escolhe ser nesta parte do caminho? Que tipo?

LEÃO: Sempre será bom usar a mente para imaginar mundos maiores e melhores do que os atuais, mesmo que, de imediato, seja impossível realizar sequer uma ínfima parte dessas visões. Os bons sentimentos são bem-vindos.

VIRGEM: Às vezes, você pode ser seu pior inimigo, insistindo em seguir em frente com intenções que em outros momentos já se provaram contraproducentes. O que motivaria isso? É uma pergunta de inúmeras respostas.

LIBRA: A piedade é um sentimento nobre, mas em muitos casos agrega peso ao que as pessoas carregam, já que denota um olhar triste e pesado dirigido a elas. Se quiser ajudar essas pessoas, procure elevar o humor delas.

ESCORPIÃO: As pessoas que mandam fazer e ainda por cima criticam o que é feito, elas não ajudam, pelo contrário, atrapalham. Prefira se rodear de pessoas que falem menos e façam mais, e não têm muitas delas por aí. É assim.

SAGITÁRIO: É evidente, o dia a dia comprova, que não se pode fazer tudo que se deseja, mas também é evidente que, se passarem dias demais sem você satisfazer algum desejo, mesmo que simples, o humor azeda irremediavelmente.

CAPRICÓRNIO: Acelere o quanto possível as mudanças que sua alma reconhece inevitáveis. Quanto antes você lhes der espaço em seu dia a dia, mais rapidamente também serão os resultados positivos que você colherá. É assim.

AQUÁRIO: Tudo pode e deve ser conversado, porque só assim você verá que os sentimentos antecipatórios que evocam ansiedade se mostrariam completamente fantasiosos. Agir é a melhor maneira de se livrar da ansiedade.

PEIXES: Os problemas e as contas parecem seguir os mandamentos da Bíblia, porque crescem e se multiplicam. Há, porém, uma diferença substancial em relação a você, sua alma anda entregue e confiante em que tudo se resolverá.