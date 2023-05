Horóscopo de 30/5: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua cresce em Libra.

Nenhum lamento humano passa despercebido, porque apesar da nossa teimosa ignorância de nos atermos exclusivamente à realidade objetiva percebida através dos cinco sentidos, e de nos circunscrevermos a ela, ainda assim existimos em muitas outras dimensões, sutis, porém, tão reais quanto as que nos confortam com o tato, som, paladar, visão e olfato.

Muitos, senão todos os lamentos nossos derivam de continuarmos ignorando nossa existência em outras dimensões sutis, abrangentes, sintéticas e inclusivas, o que é um grande equívoco de nossa parte, um do tipo que produz sofrimento, solidão e degradação contínua e, apesar de que nossos lamentos não passam despercebidos aos nossos amigos divinos, eles e elas não podem nos obrigar a transcender nossa ignorância, esse é um caminho que deve ser trilhado pela nossa própria iniciativa.

ÁRIES: As pessoas fofocam e não sabem o que dizem, mas continuam em frente como se fofocar fosse uma atividade inofensiva. Não é inofensiva, porque cria uma rede de intrigas que, cedo ou tarde, acaba atrapalhando bastante.

TOURO: Quando as visões produzem entusiasmo suficiente para motivar ações concretas, então elas são válidas e auspiciosas. Porém, quando sua alma se conforma com o regozijo próprio das visões e não faz nada de concreto, a história é outra.

GÊMEOS: É bom buscar satisfação, porque a vida sem conforto e bem-estar tende a se tornar monótona e desanimadora. Reserve um tempo generoso para desfrutar das pequenas e grandes coisas com que a vida brinda a você.

CÂNCER: Coloque as pessoas que interessam a você sob seu manto de proteção, porém, cuide para que esse movimento não sirva aos propósitos escusos de pessoas com que sua alma simpatiza, mas que seria melhor perder de vista.

LEÃO: Pensar é bom, pensar bem é melhor ainda. Quando será que nossa humanidade vai se lançar à grande aventura do domínio da mente? Não há nada mais importante para nossa humanidade do que conquistar a mente. Atrevimento.

VIRGEM: Não é necessário grande coisa para sua alma se sentir bem e confiante, porque a vida é bela, grandiosa e cheia de graça para quem souber apreciar seus mistérios através dos inúmeros detalhes da realidade cotidiana.

LIBRA: Os acontecimentos se precipitam e por mais que sua alma esteja recheada de dilemas e que isso chame à reflexão, não há muita margem para pensar, só para se atrever a tomar uma atitude decisiva apesar de tudo.

ESCORPIÃO: Seria melhor você não insistir demais para ver seus desejos satisfeitos, especialmente se você encontrar resistência e limitações para isso. Encare isso como um sinal que indica a necessidade de mudar de rumo.

SAGITÁRIO: A força reside em as pessoas se entenderem, mesmo que temporariamente, porque somente a força do grupo dará conta das necessidades atuais. Para isso, as pessoas precisam conceder mais e exigir menos.

CAPRICÓRNIO: É tempo de ação, mas não qualquer uma, porque não há margem para dispersão neste momento. É tempo de ação calculada matematicamente sobre os interesses que você deseja proteger e incentivar. Nada menos, nada mais.

AQUÁRIO: Quando a mente não se flexibiliza e abre a novas perspectivas, mesmo que não haja intenção maldosa acaba se enrijecendo com preconceitos e prejuízos. Para isso não acontecer a você, abra sua mente a novos conceitos.

PEIXES: Pode ser falta de paciência, pode ser excesso de expectativas e suas respectivas frustrações, fato é que sua alma anda mais reativa do que o normal, e isso há de ser tratado com cuidado, para não provocar dramas.