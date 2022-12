Horóscopo de 3/12: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura.

Quando se percebe o que se percebe, não se pode fingir que nada se percebeu, e o mesmo com os sentimentos, quando se sente o que se sente, é impossível "des-sentir" o sentimento, essa é uma experiência absoluta com que temos de lidar, principalmente quando necessitados de viver, de participar de eventos que confirmem que a vida vale a pena, porque a maior parte do tempo parece ter sido tomada por penas.

Viver nos escondendo de nossos próprios ardores, e construindo existências em que estamos exilados de nós mesmos, não tem como isso dar certo, ao contrário, nos transformamos em ameaças, porque ao violentar a nós mesmos, legitimamos que violentemos àqueles com que nos relacionamos também.

Nossos ardores não são contra nem a favor, são eles mesmos apenas.

ÁRIES: Seus planos precisam ser muito claros e transparentes, sem vieses que provoquem surpresas no futuro. A medida dessa clareza será, também, a mesma medida que os resultados se tornarão positivos e auspiciosos. Em frente.

TOURO: Às vezes é preciso fazer o que não se deseja em nome de se aproximar de certas pessoas, porque o jogo de interesses as torna importantes. Esses sacrifícios fazem parte da vida civilizada e das ambições.

GÊMEOS: Ainda que as manobras que as pessoas fazem pareçam estapafúrdias demais para darem certo, neste momento vale a pena depositar um voto de confiança nelas, e ao mesmo tempo segurar seus impulsos de assumir o controle.

CÂNCER: Sua alma está certa, há muitas potencialidades envolvidas em tudo que acontece agora, porém, isso é algo que precisa ser administrado com sabedoria, porque potencialidades são apenas sementes. Realizar é outra coisa.

LEÃO: Os desejos se confundem com as ilusões, e isso nunca será muito saudável, porque estimula ações desnecessárias e exageradas, em busca de resultados que, quando acontecem, são verdadeiramente decepcionantes. Melhor não.

VIRGEM: Para que tudo seja de acordo aos seus desejos, é preciso aceitar o fator imponderável, as pessoas envolvidas, que são uma caixinha de surpresas. Portanto, é inevitável a incerteza, lide com ela com muita tranquilidade.

LIBRA: Apesar de que a música que toca nesta parte do caminho é interessante e ritmada, mesmo assim não é do tamanho que sua alma esperava. Não se preocupe com isso, é apenas o prelúdio de uma grande sinfonia.

ESCORPIÃO: Viver momentos lindos é uma boa ideia, e qualquer oportunidade para tanto há de ser aproveitada. O problema é se convencer de que a vida deva ser uma sequência ininterrupta de momentos lindos apenas. Só que não.

SAGITÁRIO: Quando as intenções não são puras e transparentes, não importa o quanto sua alma seja apoiada por outras pessoas, chegará a hora em que a vida fará a cobrança e coletará os impostos. Tenha clareza a respeito das suas.

CAPRICÓRNIO: Quando você não estiver no domínio da situação, e ao mesmo tempo seus esforços nesse sentido se mostrarem inúteis, terá chegado a hora de relaxar e se entregar confiante aos mistérios da vida, que sabem mais que você.

AQUÁRIO: Aquilo que é conveniente para uns, provavelmente seja muito inconveniente para outros. Por isso, aceite os conselhos e orientações, porém, na hora das decisões sua alma estará à sós com tudo que tiver de fazer.

PEIXES: Quando a realidade se encarrega de misteriosamente apontar os erros que você cometeu, em vez de você tentar esconder isso de sua própria alma, procure dar um passo efetivo para consertar o que estiver ao seu alcance.