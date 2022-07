Horóscopo de 31/7: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Júpiter em trígono.

Quando as pessoas se ofendem com tua alegria é porque cobiçam teu estado de ânimo, mas ao mesmo tempo se sentem exiladas, então reagem negativamente a essa exaltação. Contudo, pode acontecer também que tua alegria não seja pura, mas uma exaltação soberba promovida por, intimamente, te sentires acima dos outros e, inconscientemente, tuas palavras e gestos sejam verdadeiramente ofensivas.

A alegria real é um sintoma de espiritualidade, e se irradia contagiando o ambiente para o elevar, mesmo que algumas reações sejam adversárias dessa exaltação. Se tu buscas te espiritualizar, então buscas também essa alegria, porque com ela todas as portas se abrem como que por um toque de magia. É a magia do espírito falando através de tua boca e se expressando através de teus gestos.

ÁRIES: Como sempre, é você que precisa tomar a iniciativa e fazer acontecer tudo que seja pertinente à sua busca de regozijo Os ingredientes e pessoas estão todos por aí, disponíveis, só falta a iniciativa.

TOURO: Os bons sentimentos ficam melhores ainda quando manifestos e compartilhados, porque dessa forma se cria um fluxo que aumenta a proporção dos sentimentos. Procure sair de si e compartilhar o que você sente.

GÊMEOS: Ótimo dia para se reunir com as pessoas que, sabidamente, sejam boas interlocutoras, e trocar ideias para esclarecer o torrencial de ideias que têm tomado conta de sua alma nos últimos dias. Esclarecimento essencial.

CÂNCER: Hoje, para você, não é dia de descanso, mas de colocar em marcha tudo que mais interessar para a semana útil que começa logo mais. Porém, se você quiser descansar mesmo assim, perceberá que sua mente não descansa.

LEÃO: A aventura é sedutora, porque acena com a perspectiva de sua alma participar de eventos que quebram a rotina e fornecem o ar da graça que parece se perder na repetição dos hábitos cotidianos. Vale a pena seguir o caminho.

VIRGEM: Mesmo que sem razão de ser, a alegria surge de dentro da alma e se irradia para fora, em busca de alguém para ser compartilhada. Aí mora o perigo, porque, quem mereceria compartilhar com você esse ótimo sentimento?

LIBRA: Este é um bom momento para a vida social, e se você não receber nenhum convite, tome a iniciativa e convide você aquelas pessoas que lhe evocam bons sentimentos do coração, se reunindo com elas para passar bons momentos.

ESCORPIÃO: Para que tudo aconteça do jeito que você quer, é preciso que você assuma a responsabilidade de fazer conhecer. Tenha isso em mente para não se regozijar na fantasia de que a força de seus desejos seria suficiente.

SAGITÁRIO: Você não terá motivo de queixas quanto à diversidade e multiplicidade de opções, mas talvez seja isso que mais precisa ser tratado com cuidado, porque o excesso de opções provoca dúvidas e inseguranças.

CAPRICÓRNIO: A alegria é boa em qualquer uma de suas manifestações, e fica melhor ainda quando compartilhada com alguém. Aproveite os bons sentimentos que circulam pela sua alma, e marque encontros para compartilhar.

AQUÁRIO: Escolha algumas pessoas com que você queira se comunicar, porque, mesmo que elas sejam distantes ou pareçam fora de seu alcance, se você tomar a iniciativa, verá que os resultados superam seus temores. Em frente.

PEIXES: Tudo em seu devido lugar, e um lugar devido para cada coisa. Quando a vida fica ordenada é uma beleza, porque há espaço e tempo para mais coisas acontecerem, e o panorama não agredirá com coisas fora do lugar.