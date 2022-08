Horóscopo de 31/8: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua Vazia das 7h44 até 14h12

Se houvesse um hábito arraigado mediante o qual todo dia treinássemos para sermos divinamente indiferentes ao proceder dos acontecimentos, não porque não nos importássemos com nada, senão porque apoiaríamos nossa experiência de ser no princípio de Vida que nos anima, nossos humores não oscilariam tanto, ao sabor dos três ritmos implacáveis que são inerentes à Matéria com que tudo é feito.

Ora explosivos, ora harmoniosos, ora inertes, ora fazendo uma mistura de diversas proporções desses ritmos, nossos humores oscilam sem termos controle sobre esses.

Porém, isso só é assim por falta de entregar nossa experiência de ser à Vida com absoluta confiança, que não entendemos completamente, mas nossa ignorância dela não é uma autorização para que nos convençamos de estarmos abandonados à sorte.

ÁRIES: Evite complicações, e sua alma sabe antecipar muito bem se haveria ou não complicações à vista. É que, em geral, em vez de você as evitar, você escolhe o confronto, para medir forças. Dessa vez seria sábio fazer diferente.

TOURO: Muitas das complicações que assustam são produto de raciocínios complexos e inteligentes, que atraem a atenção pelo seu brilho, porém, não têm nenhum tipo de aplicação prática que ajude. Melhor os desconsiderar.

GÊMEOS: Palavras e promessas podem servir para ganhar tempo, mas em algum momento sua alma terá de fazer algo prático, nem que seja para tirar de cima o peso da ansiedade, e comprovar que o caminho não seria esse.

CÂNCER: Será que haveria alguma maneira de a vida proceder apenas dentro das margens de completa segurança? Certamente que não, começando pela realidade em que existimos, dentro de uma camada fina de atmosfera no Universo.

LEÃO: Considere a possibilidade de dar uma trégua às suas preocupações, as quais, de forma evidente, não ajudaram a resolver nada até aqui. É tudo uma questão do valor que você lhes outorga. Na prática, elas não valem nada.

VIRGEM: Cuide para que as pessoas não se sintam usadas por você, o que é muito delicado, porque nem sempre seria essa sua intenção, porém, mesmo assim em muitos casos as pessoas reagem como se essa fosse sua manobra.

LIBRA: O que as pessoas dizem não resolve. Resolveria se elas, em vez de darem palpites aparentemente valiosos, se dedicassem a fazer algo prático para aliviar o peso da situação. Raras são as pessoas de espírito prático.

ESCORPIÃO: Às vezes dão umas vontades loucas que a razão deixa de lado sumariamente, mas que as vísceras continuam remoendo, até encontrarem a oportunidade de experimentar. A Vida quer se lançar à experiência através de nós.

SAGITÁRIO: Não há disponível uma forma simples de enfrentar o que acontece. Portanto, cabe a você decidir o tipo de complexidade que assumirá, desde que faça algo a respeito, porque também pode optar por nada fazer.

CAPRICÓRNIO: Preocupações e ansiedades sempre haverá, porque, mesmo que não haja motivo algum para elas, a mente se ocupará de imaginar cenários que brindem com razões para se preocupar. Quanto tempo você gastará com a ansiedade?

AQUÁRIO: Há pessoas que só enxergam problema em tudo, e parece que elas estão sempre à mão, sempre com disponibilidade para dar palpite onde sequer foram chamadas. Ao menor sinal delas, procure tomar distância saudável.

PEIXES: Ainda que haja camadas intermináveis de perrengues para você administrar, mesmo assim não seria isso motivo suficiente para você se abandonar ao mau humor. Comece pequeno e verá o quanto tudo fica fácil de resolver.