Horóscopo de 3/4: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Mercúrio ingressa em Touro em quadratura com Plutão.

A retidão não parece compensar, porque te torna alvo da maioria que enxerga nela uma fragilidade que serve ao distorcido propósito de ganhar vantagens e corromper qualquer tipo de processo em benefício próprio, mesmo que a expensas do malefício alheio.

Entretanto, a vantagem obtida através da corrupção da retidão não poderá nunca ser desfrutada verdadeiramente, porque as pessoas que assim agem não conseguem ter paz no coração, e quem não tem pelo menos uma semente de serenidade no coração, a qual só pode ser conquistada pela prática da retidão, dissemina maldades pequenas e grandes através de todos os relacionamentos em que se envolve, amplificando as perturbações das quais não poderá se esconder nem tampouco resolver enquanto continuar no mesmo caminho. Só a prática da retidão protege e ampara.

ÁRIES: Seus planos estão sujeitos ao que acontecer no mundo e ao quanto as coisas se estabilizarem ou não na estrutura da civilização. Considere isso com cuidado, porque não se pode ter tudo sob controle absoluto. Isso não existe.

TOURO: Evite cair na tentação de pegar atalhos para acelerar o usufruto de suas pretensões, porque este momento é cheio de armadilhas, nas quais é muito fácil cair se a alma se deixa orientar pela ambição cega. Melhor isso não.

GÊMEOS: As informações que caíram em seu colo batem fundo na alma e provocam comoções íntimas, mas por enquanto não se pode fazer nada com isso além de refletir em silêncio a mudança de visão da realidade. Isso é suficiente.

CÂNCER: A maioria nem sempre tem a razão, mas por enquanto é essa a matemática que rege os relacionamentos sociais de grandes grupos de pessoas. Portanto, nem adianta tentar reinventar a roda, as coisas são como são.

LEÃO: Neste momento, seria melhor não ceder a nenhum tipo de pressão, mas se isso for inevitável, então tente manter a cabeça no lugar, ciente de que apesar das limitações e pressões, algo bom pode ser feito por você.

VIRGEM: Pequenas contrariedades se transformam em enorme tormentas emocionais quando a alma está fora do eixo, com a cabeça imaginando cenários irreais. Cuide para isso não acontecer a você, seria perda de tempo.

LIBRA: Há desejos que são satisfatórios na imaginação, mas que quando realizados são decepcionantes, ou pior, se assemelham a tiros saindo pela culatra. Por isso é sempre bom investigar a natureza dos lindos desejos.

ESCORPIÃO: As pessoas tomam atitudes estranhas, e isso deixa sua alma alarmada e à espreita de novos sinais de contrariedades. Porém, se você acalmar seu coração, provavelmente comprove que não há nada demais em marcha.

SAGITÁRIO: É importante calcular direito todo o esforço que será necessário investir para fazer acontecer suas pretensões, e mais ainda, também é preciso calcular direito a melhor forma de dividir o peso das tarefas.

CAPRICÓRNIO: A força dos desejos nunca será suficiente para fazer acontecer a satisfação. A força dos desejos é apenas a motivação que sua alma há de utilizar para se lançar atrevidamente a todas as ações necessárias.

AQUÁRIO: As coisas que você vai sabendo mudam completamente sua visão da realidade, mas é preciso ter coragem para que o coração não se endureça nem tampouco seque diante dos acontecimentos. A comoção vai passar, e o coração fica.

PEIXES: Muitas coisas não deveriam acontecer, muitas palavras nunca deveriam ser ditas, mas as coisas são como são e não como nós gostaríamos que fossem. Aceite a realidade, lide com ela com a maior sabedoria possível.