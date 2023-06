Horóscopo de 3/6: veja previsão para este sábado

Data estelar: Lua Cheia em Sagitário.

Que a Graça Divina te inspire e esclareça, para que tua percepção não se circunscreva à realidade objetiva, ignorando tudo o mais que há para perceber e desfrutar, porque é do Reino Espiritual que brotam tesouros e as mãos amigas que buscamos, mas essa é uma dimensão relegada à crença pela civilização cientificista em que existimos, apesar de ser tão real e comprovável quanto qualquer outra da objetividade.

Enquanto não reserves tempo cotidiano para construir uma rotina que te aproxime ao Reino Espiritual, tua alma não encontrará paz, porque continuará pretendendo viver apenas o que os cinco sentidos perceberem, ignorando tudo o mais que te diz respeito.

O Reino Espiritual é um dos reinos invisíveis da natureza, e permanecerá invisível até que cada um de nós se aproxime a ele com intenção.

ÁRIES: Para que o fluxo de caixa aumente, é preciso organizar direito uma agenda de produção e entrega do que você possa fazer de melhor no mundo. Não há mistério, as coisas no mundo das finanças são bem cartesianas.

TOURO: Há tanta coisa envolvida neste momento de sua vida, que para a alma tudo parece arriscado. Entre o risco de se aquietar e nada fazer, e o risco de tomar as iniciativas pertinentes, parece mais sábio optar pelo segundo.

GÊMEOS: Não importa que você não possa confessar abertamente suas intenções, porque seriam mal compreendidas, o que importa é que sua alma seja completamente consciente das reais intenções que há por trás das iniciativas.

CÂNCER: Nem sempre é possível acompanhar o ritmo das outras pessoas, às vezes é preciso tomar um pouco de distância e desfrutar do silêncio, encontrando serenidade no coração, apesar de não haver razões reais para isso.

LEÃO: Para você se conectar à pessoa que sua alma deseja e precisa é só começar a fazer a aproximação, porque nada, de verdade, separa você dessa pessoa. Quando você começar a dar os passos pertinentes, as coincidências virão.

VIRGEM: Agora seria um momento interessante para arriscar modos diferentes de chegar ao mesmo lugar de sempre. Você se acostumou a fazer seu trabalho em determinada forma, agora você pode tentar outra forma diferente.

LIBRA: Mantenha uma visão realista do futuro, sem que isso signifique você imaginar horrores e decadência, porque nada disso vai acontecer. O realismo da visão há de conduzir sua alma a conquistar um cenário auspicioso.

ESCORPIÃO: Procure estar disponível para o que as pessoas precisarem, este é um momento em que sua presença pode brindar com um tipo de apoio essencial, que produz reconhecimento e conexão íntima. Um verdadeiro serviço.

SAGITÁRIO: Os relacionamentos podem ser arquitetados em torno de interesses muito bem definidos, sem que isso signifique algo que contrarie os princípios de vida. Os interesses devem ser muito claros e definidos.

CAPRICÓRNIO: Você tem aí suas vontades e essas prevalecerão sobre quaisquer outros assuntos, e se o movimento estiver planejado e for executado com ordem, o resultado não beneficiará exclusivamente a você. É para todos.

AQUÁRIO: É desnecessário produzir situações tensas para expressar seu desconforto, é melhor você se concentrar em fazer aquilo que brinde com conforto e segurança à sua alma, porque o exemplo mostrará mais do que as palavras.

PEIXES: O planejamento há de tomar muito mais tempo do que a execução, porque muitas coisas precisam ser reunidas e postas a trabalhar ao mesmo tempo e em harmonia umas com as outras. Planeje com calma e com visão de futuro.