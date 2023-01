Horóscopo de 4/1: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus e Júpiter em sextil.

No íntimo sabes que te esperam tempos complexos pela frente, não apenas porque te envolveste em planos difíceis de realizar, como também porque o mundo anda caminhando no meio de tensões que ressuscitaram das tumbas que deveriam estar seladas para sempre

A complexidade do futuro não há de te assustar, mas com amorosa aceitação tua alma há de perceber que na mesma medida dessa complexidade que te intimida está também o valor de tua força, de tua potencial capacidade heroica para, não apenas te defender das adversidades, como também, e principalmente, agregar algo positivo ao mundo e aos teus relacionamentos com tua atividade.

Não é mais suficiente que conquistes louros pessoais, é preciso que tua atividade agregue algo positivo e construtivo ao mundo.

ÁRIES: As pequenas coisas nem sempre são atraentes, porque só dão trabalho e não produzem nenhuma repercussão. Porém, é o conjunto completo de todas as pequenas coisas do dia a dia que faz a delícia da existência. Ou não?

TOURO: Faça uso dos recursos disponíveis, mas não para se mostrar, e sim para colocar as coisas em ordem, ao seu gosto. Se os recursos não são aplicados para isso, de que serviriam então? Recursos parados são desvalorizados.

GÊMEOS: Quando está todo mundo indeciso, sua alma toma a iniciativa de fazer as escolhas, e o faz com maestria. Porém, quando todo mundo sabe o que quer, sua alma mergulha na indecisão. Sempre na contracorrente, sempre.

CÂNCER: Um pouco de silêncio e solitude farão bem à sua alma, não apenas para se recuperar dos excessos das festas, como também, e principalmente, para ouvir as orientações que sua alma precisa emitir e sua personalidade ouvir.

LEÃO: Encontrar pessoas é importante, mas se esses encontros acontecerem como resultado de coincidências, é ainda mais importante, porque é assim que a magia da vida se manifesta, conectando as almas que precisam se relacionar.

VIRGEM: Aquilo que você fizer ou deixar de fazer se encontra em destaque, porque há várias pessoas de olho em suas atitudes. Esse tipo de exposição pode ser constrangedora, mas também brinda com carisma. Duas caras da mesma moeda.

LIBRA: Ainda que sua alma não aprecie as escolhas, deixando sempre para última hora as decisões, dessa vez tente fazer diferente, e andar um passo à frente, organizando seu caminho de acordo com as mais íntimas orientações.

ESCORPIÃO: Ponha seus desejos a descansar, porque não é todo dia que a alma há de ficar buscando satisfação para tudo. Uma dose de contentamento fará muito bem a você, não para se acomodar, mas para garantir um pouco de descanso.

SAGITÁRIO: Quando os conflitos não se podem resolver, melhor não tentar apagar o fogo com gasolina, porque apesar de ser essa uma atitude tentadora, ela se voltaria contra você, cedo ou tarde. Seria esse o objetivo?

CAPRICÓRNIO: Seria impossível abraçar todas as potencialidades que a vida lhe apresenta, porque o dia continua tendo a mesma duração e não há cabimento para tudo. Então, decisões importantes estão a caminho, melhor assim!

AQUÁRIO: A alegria leve e graciosa não há de ser buscada em experiências sofisticadas, porque nelas você encontrará uma dose de tensão incompatível com a alegria. Procure essa alegria nas coisas simples do dia a dia.

PEIXES: Deveria estar tudo no lugar certo, mas não está, porque as coisas foram acontecendo aos atropelos nos últimos tempos. No entanto, começa a correr um ar de que as coisas se alinham e você pode usufruir paz de espírito.