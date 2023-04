Horóscopo de 4/4: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Vazia das 10h51 até 18h52

Que tua busca de melhorar a experiência de vida seja sincera!

Só a sinceridade pode te proteger dessa visceral tendência humana que se envolve em negociações mesquinhas para obter vantagens particulares, mesmo que a expensas dos malefícios que provocar aos semelhantes. Dessa condição não estão livres nem os santos e santas de todas as religiões, porque ainda que nossa vontade seja firme para nos mantermos no caminho da retidão, isso se faz ao custo de muito esforço, porque nas vísceras somos todos egoístas e nada além.

Observa hoje melhor teu egoísmo visceral para verificar que nada do que obtenhas através dessa condição te brinda com real regozijo, porque para conservar as vantagens ilicitamente obtidas é necessário despender muitos mais recursos do que os conquistados.

ÁRIES: A estabilidade nos relacionamentos não é uma condição que possa ser deixada ao sabor das circunstâncias, porque requer que as pessoas envolvidas invistam o melhor de suas almas para fazer ajustes o tempo inteiro.

TOURO: O meio do campo está bem embolado, mas isso será superado, como tantas outras vezes aconteceu. Procure continuar em frente apesar do súbito desânimo que toma conta da alma, porque esse passará e a alma ficará.

GÊMEOS: Quando você depositar na construção do bem comum o mesmo interesse que você investe na busca de seu bem particular, muitos dos problemas que hoje parecem insolúveis se resolverão com facilidade inusitada.

CÂNCER: Abra espaço para o novo, deixe de lado relacionamentos e coisas que fiquem entulhando o caminho e impedindo que as novidades se apresentem. Desentulhar o caminho dá uma sensação de vazio, mas isso passa.

LEÃO: Começa a bater o espírito de aventura, que motiva a tomar atitudes renovadoras, nem que seja para sair da rotina apenas. Qualquer mudança trará ares de renovação, mesmo que sejam pequenas coisas, que pareçam sem importância.

VIRGEM: Agora é um ótimo momento para você fazer contas sensatas e perceber que não é necessário ansiar mais, porém, mesmo assim, se desejar prosperar, essas contas também servirão para você fazer manobras eficientes.

LIBRA: As comparações não ajudam, pelo contrário, atrapalham muito porque sua alma imagina que as coisas seriam boas somente se fossem iguais ao que acontece a outras pessoas. Cada alma tem seu próprio caminho nesta vida.

ESCORPIÃO: A intensidade das emoções que circulam pela sua alma não legitima o que os pensamentos argumentam, nesta parte do caminho é preciso andar com bastante cuidado para não se precipitar em julgamentos insanos.

SAGITÁRIO: É legítimo buscar divertimento e passar bons momentos, mas é preciso cuidar para que seu bem-estar não se transforme numa ofensa aos olhos dessa maioria de pessoas que anda suportando dificuldades e limitações.

CAPRICÓRNIO: O passado pode até ter sido muito interessante e bom, mas se você se prender demais às memórias não lhe sobrará atenção para aproveitar as coisas novas que se sugerem o tempo inteiro ao seu redor. Melhor não.

AQUÁRIO: A maneira com que você, até pouco tempo, imaginava ser a melhor para lidar com a realidade, não está mais dando conta, é necessário renovar, e isso está disponível nesta parte do caminho, sem muito esforço.

PEIXES: Esta é uma boa hora para se dedicar a fazer o que seja necessário, tendo em vista agregar valor material a sua vida. Prosperar não é um bicho de sete cabeças, porque sempre há uma via pela qual se pode transitar.