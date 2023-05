Horóscopo de 4/5: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura.

Se tu te interessas em construir uma conexão maior com a Vida, é certeza que a contrapartida acontecerá também, a Vida se interessará em garantir uma conexão mais próxima e ativa contigo também.

Não há melhor momento do ano para isso do que agora, na iminência da Lua Cheia de amanhã, que alinha nosso sistema solar com a constelação das Plêiades, garantindo um fluxo mais intenso das correntes de Vida objetivas e subjetivas, e para aproveitar o evento é preciso se preparar, nos purificando, mesmo que temporariamente, da inveja, do ódio, do ciúme e de todos os pensamentos que distorcem e atravancam o fluxo de Vida, produzindo o oposto da magnificência, que é a irritação mesquinha e egoísta. Abandona por um instante todas as lutas e te consagra à conexão com esse Algo Maior que ti, a Vida.

ÁRIES: Inadvertidamente, você expressa o que seria melhor guardar em segredo ainda, porém, isso não será uma catástrofe, porque a vida é cheia de mistérios e se aproveita dos atos falhos para fazer acontecer o melhor.

TOURO: Que as coisas não aconteçam exatamente como sua alma desejava não há de ser motivo de drama, porque se você contiver por um instante as emoções contrariadas e observar, perceberá que nada melhor poderia ter acontecido.

GÊMEOS: Maquiar as emoções é um exercício muito comum, porque essas foram relegadas a uma categoria inferior, porém, há momentos, como agora, que essa contenção vai para o espaço e as emoções se manifestam com vigor.

CÂNCER: Pensar coisas lindas e não ter com quem compartilhar a beleza interior, essa é a imagem da solidão. Contudo, a situação não precisa ser melancólica, porque em vários lugares do planeta isso acontece a muita gente.

LEÃO: É inegável que muitas pessoas são motivadas e orientadas por ilusões impraticáveis, mas diante desse cenário não é conveniente que você queira esclarecer, porque não se pode esclarecer quem não quer ser esclarecido.

VIRGEM: As coincidências hão de ser valorizadas, porque mesmo que essas interrompam seus planos, suas informações provêm diretamente do mistério da vida, sempre atenta a suas necessidades e à melhor maneira de as suprir.

LIBRA: Milagres são possíveis, mas improváveis também. Melhor não esperar por milagres, mas se dedicar ao milagre de fazer tudo que esteja ao seu alcance, porque se você ajudar à vida, a vida ajudará você também. É garantido.

ESCORPIÃO: A busca de prazer é legítima, mas nem todos os meios para o obter o são também. O fim nunca justificará os meios, evite se iludir a esse respeito, ou se quiser se iludir, tenha em mente o preço que se paga por isso.

SAGITÁRIO: A vida das outras pessoas não é melhor que a sua, evite cair no conto de que a grama do vizinho verdeja mais do que a sua. Cada quem com o inferno particular que precisa administrar, e todos juntos ao paraíso.

CAPRICÓRNIO: As coisas do dia a dia, que deveriam ser resolvidas sem muito desgaste, parecem ter conspirado para lhe dar dores de cabeça e contrariar seu desejo de ter tempo livre. Não se importe com isso, apenas siga.

AQUÁRIO: Há desejos que são lindos e vibrantes na imaginação, mas que quando levados à prática se mostram decepcionantes. Seria melhor desenvolver o discernimento para evitar isso, mas por enquanto basta a prudência.

PEIXES: Melhorar, progredir, avançar, esses movimentos são direitos seus, mas não acontecem sem que sua alma tome as iniciativas pertinentes, nem que seja para errar, e depois poder consertar os erros e seguir em frente.