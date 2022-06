Horóscopo de 4/6: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Quando se afirma, do alto da "sabedoria popular" que o Ego seria o problema a ser solucionado em nome de trilhar um caminho espiritual, isso nada mais do que o Ego falando mal de si mesmo. Evidentemente, se o Ego fala mal de si mesmo, falará mal também dos outros Egos.

Nesse sentido o Ego é um problema com capacidade de raciocinar de que o problema é ele mesmo e, assim, passa a vida toda em conflito com suas próprias potencialidades, em vez de as assumir e colocar em prática.

Sem Ego, nossa humanidade não seria capaz de raciocinar direito, nem tampouco fazer escolhas, quanto menos construir uma identidade própria. Portanto, de onde vem essa aversão do Ego para consigo mesmo?

É porque somos Ego que somos também condenados a ser protagonistas de nossos destinos, um ônus do qual tentamos nos livrar o tempo todo.

ÁRIES: Agora é tempo de se divertir, de passar bem e de desfrutar um pouco mais da experiência da vida, independentemente de quaisquer perrengues que ainda estiverem em marcha. É uma questão de atitude, só isso.

TOURO: Se os lugares onde você encontra normalmente conforto e segurança não fornecem essas condições, não hesite, se movimente com liberdade pelo mundo afora, porque sua alma precisa se sentir confortada de alguma maneira.

GÊMEOS: Falar muito não é o mesmo que dizer coisa com coisa. Neste momento, sua alma precisa selecionar direito os interlocutores, porque é com a ajuda das pessoas com que você conversa que se pode falar coisas interessantes.

CÂNCER: Pouca coisa é verdadeiramente necessária para confortar sua alma e a fazer sentir mais segura, diante de tudo que acontece. Portanto, evite se complicar, lance mão do que está disponível, porque é mais que suficiente.

LEÃO: A bola está com você, nesta parte do jogo é importante você tomar algumas iniciativas e determinar o rumo que pretende, ainda que algumas pessoas protestem e oponham resistência. Isso não importa, o que importa é avançar.

VIRGEM: Silêncio e descanso, é tudo que sua alma precisa neste momento, condições essas que, teoricamente, seria fácil conseguir, mas que, na prática, pode não ser tão simples, porque sempre tem alguém por aí espalhando brasa.

LIBRA: As conexões sociais tendem a, hoje, produzir eventos que alimentam sua alma e lhe brindam com o entusiasmo que faltava para, durante a semana, se lançar à experiência, tomando iniciativas importantes. Ajuda de amigos.

ESCORPIÃO: Cuide para não se entregar à inércia, porque repetir os mesmos hábitos de sempre não garante que sua alma colherá os mesmos resultados que confortam. Este é um momento diferenciado, que requer atitudes diferentes.

SAGITÁRIO: Quanto mais você pensar bem, mais você conhecerá, porém, mais também você sofrerá, porque terá de administrar os paradoxos e contradições que, em tempos normais, pareceriam muito simples de solucionar.

CAPRICÓRNIO: O desconforto emocional é difícil de solucionar, porque é algo que se forma independentemente do que estiver acontecendo ao seu redor, é algo que vem de dentro e se instala. Só por dentro há de ser solucionado.

AQUÁRIO: Adversários e aliados se misturam nesta parte do caminho e sua alma precisa, mais do que nunca, de suficiente discernimento, porque não será fácil distinguir uns de outros, estão todos misturados. Discernimento essencial.

PEIXES: Alinhe seus desejos às necessidades e tudo dará certo. Ou seja, procure desejar o que você precisa fazer, em vez de perder tempo com conflitos inúteis e contraproducentes, resistindo a fazer o que precisa ser feito.