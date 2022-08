Horóscopo de 4/8: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio ingressa em Virgem.

Os hábitos não são eternos, nascem de necessidades e quando essas desaparecem, os hábitos precisam ser substituídos por outros, que atendam às necessidades vigentes. Fácil dizer, difícil de executar, porque a rotina, com seus hábitos, adquire inércia através da repetição, o automatismo em que nos acomodamos e que, com o tempo, deixamos de questionar. E vamos pela vida afora repetindo comportamentos que não nos fazem bem, apenas nos são conhecidos.

Chega a hora, na vida de todo mundo, em que é importante questionar as repetições cotidianas, para verificar quais são valiosas e produtoras de benefícios, e quais são o contrário, e sobre esse conhecimento se atrever a, criativamente, inventar novos hábitos, que substituirão os anteriores, para garantir bem-estar, conforto e segurança.

ÁRIES: Para que tudo saia de acordo com seus planos, é essencial que você se atenha aos detalhes, porque é nas pequenas coisas, que normalmente passam despercebidas, que se encontra, agora, o poder das grandes mudanças.

TOURO: A melhor maneira de aproveitar este momento criativo é você dinamizar todos os assuntos que estão na pauta, não permitindo que a inércia tome conta de nenhum desses. Intervenha, opine, mexa e remexa, saia da inércia.

GÊMEOS: Observe o posicionamento dos móveis nos lugares em que você passa uma boa parte do tempo, e verifique se, intuitivamente, sua alma não gostaria de mudar o lugar desses. Se algo assim houver, mude imediatamente.

CÂNCER: Há muita coisa que precisa ser esclarecida, mas está difícil encontrar o fio de meada que propiciaria que as conversas sejam esclarecedoras, em vez de degringolar a conflitos inúteis e contraproducentes.

LEÃO: Os recursos materiais parados só dão trabalho e nenhum regozijo, porque se tornam fonte de ansiedade. Procure dinamizar sua relação com os recursos materiais, para evitar essa paralisia negativa. Mexa em tudo sem pudor.

VIRGEM: Sentimentos ambíguos e ideações ambivalentes são próprias desta parte do caminho. Evite contrariar a duplicidade simultânea, imaginando que só a coerência perpétua seja ponto de apoio firme para as decisões. É assim.

LIBRA: Algumas conversas ainda não estão maduras o suficiente em sua alma para serem buscadas, ou postas sobre a mesa. Procure amadurecer um pouco melhor suas opiniões e demandas, porque ainda você não tocou no ponto.

ESCORPIÃO: As pessoas que podem ajudar provavelmente não têm aparência de sabedoria ou de conhecimento acadêmico. As pessoas que podem ajudar podem ser justamente aquelas pelas quais sua alma pouco se interessa. Escolhas.

SAGITÁRIO: Enquanto você se mantiver em ação dinâmica, com a alma atenta às mudanças súbitas de rumo que andam acontecendo, como resultado do estado do mundo, tudo continuará funcionando da melhor maneira possível. Sabedoria.

CAPRICÓRNIO: Mudar de ponto de vista é fácil, difícil é aceitar que, por sustentar por tempo demais alguns pontos de vista equivocados, você tenha de se retratar diante de algumas pessoas O importante mesmo é mudar o ponto de vista.

AQUÁRIO: Se houver suspeitas, investigue, evite estacionar em certezas que não são consistentes, porque tudo que você tem em mãos são pistas e suspeitas, derivadas de uma desconfiança que pode não ter nada a ver com a situação.

PEIXES: Nem sempre os conflitos precisam ser evitados, porque há casos em que só eles podem trazer uma luz nova sobre aqueles assuntos que continuam se repetindo sem cessar. Os conflitos podem ser muito criativos também.