Horóscopo de 5/1: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus e Netuno em sextil; Lua cresce Vazia até 21h18

Reserva o dia para descansar de ti, de tuas cobranças, angústias, das ansiedades provocadas pelas profecias sinistras que elaboras a respeito do futuro. Descansa de ti, porque num dia como hoje só poderás fazer algo produtivo com a alma leve, tranquila e cheia de alegria.

E se, por ventura, não consegues nem ficar leve nem tampouco descansar das torturas que mental e emocionalmente infliges a ti, nem sequer isso hás de te cobrar, mas apenas observar esse redemoinho como se contempla o curso de um rio passar diante dos olhos.

E, para o futuro, te acostuma a descansar de ti, não te levando tão a sério o tempo inteiro, mas aproveitando os períodos de Lua Vazia para rir de tuas agruras, as ridicularizando com o firme objetivo de as colocar em seu devido lugar, que é nenhum.

ÁRIES: Dependa o menos possível de quem quer que seja, mas cuide para aceitar que a independência absoluta é virtualmente impossível, já que para qualquer coisa que você quiser empreender, sempre será necessária uma mão amiga.

TOURO: Há dias que é melhor reservar para descansar, se despreocupando de todo e qualquer perrengue que acontecer, ou que estiver em andamento. Há dias em que a indiferença para com tudo e todos é a melhor atitude a se tomar.

GÊMEOS: O que parecia claro e evidente ontem, hoje vai parecer confuso e indefinido. Uma mesma situação pode provocar sensações que se contradizem entre si, e sua alma geminiana deveria saber disso. Em frente.

CÂNCER: Sempre haverá coisas que desagradam por aí, é impossível se proteger completamente dessas e nem dá para fingir que tudo está certo. Porém, assim como há coisas que desagradam, há outras que são atrativas e agradáveis.

LEÃO: As pessoas, por serem pessoas, são imprevisíveis, porque têm ideias próprias e muita criatividade. Isso se aplica a você também, portanto, nada do que seja combinado há de ser tido por realizado. Tudo há de ser verificado.

VIRGEM: Um pouco de desordem não fará mal, mas você precisa tomar uma atitude indiferente em relação a ela, não se importando com que as coisas fujam ao controle, já que essa seria uma situação passageira. Sem problemas.

LIBRA: Faça o que quiser, mas cuide para não fazer alarde de nada, porque atrair a atenção num dia confuso como hoje seria agregar problemas que, talvez, de outra forma não aconteceriam. A discrição é a alma do negócio, só ela.

ESCORPIÃO: As incertezas não hão de se converter em preocupações, porque não são profecias, são meras dúvidas que tomam corpo e que parecem criar vida própria. Porém, é sua alma que determina a vida das incertezas. É isso.

SAGITÁRIO: Há raciocínios que, apesar de parecerem brilhantes, não levam a nada, a não ser sua alma se meter em becos sem saída, cuja superação, depois, significa aceitar que não se é tão inteligente quanto parece. Acontece.

CAPRICÓRNIO: Segurança ou insegurança são condições que não dependem apenas de circunstâncias exteriores, mas de como sua alma se posiciona diante dos acontecimentos, e do quanto se sente apta para administrar a vida.

AQUÁRIO: É impossível acertar todas, mas é preciso apostar sempre, porque a vida circula livre pelo Universo afora e dentro, e sem tentativas ela passaria por você sem fazer nenhum contato. Aposte sem expectativas nem ansiedade.

PEIXES: As sensações estranhas que invadem sua alma são indicativo da necessidade de você tomar distância do mundo e das pessoas, para fazer uma viagem de introspecção, em busca de sentido para tudo que acontece. É assim.