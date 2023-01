Horóscopo de 5/1: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Vazia até 11h16

Desperta com serenidade, e se esse não for teu estado anímico ao abrir os olhos, então os fecha de novo, respira, te estica à vontade na cama, sem te obrigar a resolver de forma antecipada em tua mente nada do que tenhas de fazer durante o dia, porque provavelmente os procedimentos em que terás de te envolver hoje serão diferentes dos planejados.

Este dia tem potencialidades interessantes, porém, sua primeira parte, de Lua Vazia, é emocionalmente desordenado, um tipo de condição que serve de plataforma para todos os equívocos que nossa humanidade comete quando se sente confusa, mas ao mesmo tempo pretende fingir que está no domínio da situação. É nessa combinação contraditória de atitudes que nossa humanidade pisa na jaca, e ainda volta atrás para a pisar de novo, com ar de que está fazendo a coisa certa.

ÁRIES: A paz de espírito que você busca não se apoia em circunstâncias nem tampouco numa mudança de cenário, essas coisas acontecerão na mesma proporção em que você decida se despreocupar, apesar de todos os perrengues.

TOURO: Procure se desapegar do fruto de suas ações, e as empreender apenas porque sejam necessárias, e não porque ansiosamente você espera tais ou quais resultados. Isso tornará sua alma mais leve, e também mais produtiva.

GÊMEOS: Nada se organiza por si só, você precisa tomar a iniciativa de criar planos elaborados para atingir seus propósitos, sem, no entanto, se apegar tanto a esses que se perca de vista a espontânea e muito útil criatividade.

CÂNCER: Os humores andam oscilando bastante e isso precisa ser administrado com a maior leveza possível, ciente de que não seria propício tomar decisões ou estabelecer definições a longo prazo nessas condições.

LEÃO: Fica sempre esse gosto de desconfiança sobre as promessas recebidas, porque já foram tantas as vezes que entre o prometido e o cumprido houve um abismo, que a alma tem receio de depositar confiança novamente.

VIRGEM: Os contatos sociais precisam ser dinamizados, com você aceitando convites e também se dispondo a reunir as pessoas. Faça isso com calma, sem nenhum tipo de ansiedade ou precipitação, é uma construção lenta e vigorosa.

LIBRA: Com certeza, deve haver outras formas diferentes de fazer o que seja preciso, do que simplesmente repetir as manobras que deram certo outrora, mas que não garantem os mesmo resultados agora. É tudo questão de experimentar.

ESCORPIÃO: Amplie seu entendimento sobre o que está acontecendo, procure pensar fora da caixa da normalidade, porque, na prática, nada do que ocorre atualmente poderia ser considerado normal. Há muito mais para ser sabido.

SAGITÁRIO: Você sabe que algo precisa ser feito para encaminhar as coisas, mas não sabe o quê. O melhor a fazer diante do desconhecimento temporário é se acalmar e observar a realidade em busca de sinais. Há muitos por aí.

CAPRICÓRNIO: As pessoas têm algo a dizer e que pode servir para orientar as pequenas ou grandes decisões que você tenha em mãos hoje. É preciso abrir um espaço no coração para receber as palavras de outrem, é preciso abertura.

AQUÁRIO: Aquilo que você quiser que seja bem feito, é melhor assumir a responsabilidade pessoalmente e se dedicar com afinco a realizar, porque se terceirizar o esforço você entrará num labirinto de imprecisões incômodas.

PEIXES: A melhor e mais eficiente maneira de colocar ordem nos assuntos básicos, de modo a ter tempo suficiente para se engajar em outros mais valiosos, é encarar tudo com leveza e alegria, com a despreocupação da indiferença.