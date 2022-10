Horóscopo de 5/10: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Aquário.

Não há pior ignorante do que aquele que se recusa a aprender, porque parte do princípio de que seu entendimento atual é tudo que precisa, e que qualquer experiência que discorde com sua posição deva ser rejeitada sumariamente, e se insistir em existir, atacada de forma intencional, mas muitas vezes inconscientemente, para a erradicar.

Essa ignorância ignorada por quem a sofre não é privilégio nem exclusividade de nenhuma classe social, raça ou identidade de gênero, é um estado de ser que assola nossa humanidade, substituindo a perspectiva de crescermos além de nós mesmos para conhecer o Universo, pelo autocentramento ingênuo que nos convence de que além dos limites da individualidade seja tudo maligno. Enquanto isso, só nos é possível conhecer a nós mesmos se conhecermos o que é maior do que nós.

ÁRIES: Muitas pessoas que foram importantes em outras épocas de sua vida se encontram disponíveis para refazer as conexões, e jogar um novo papel no seu caminho. Tome a iniciativa de se reconectar com essas pessoas. Em frente.

TOURO: Agora vale a pena colocar sobre a mesa suas pretensões e deixar claro para as pessoas envolvidas o que você precisa delas Com clareza e transparência você avaliará melhor a qualidade dos relacionamentos envolvidos.

GÊMEOS: Ainda que as melhoras sejam apenas uma visão que está distante da realidade atual, mesmo assim vale a pena sua alma se agarrar a ela como se fosse um salva-vidas. Visões são motivadoras de ações eficientes também.

CÂNCER: Chega uma hora em que não dá mais para ficar esperando algo acontecer, e se torna necessário tomar atitudes mais arriscadas, que exponham seus interesses e pretensões. São apostas altas, mas necessárias.

LEÃO: Os relacionamentos não são condições estáveis, porque envolvem pessoas, que mudam de estado de ânimo o tempo inteiro e, por isso, requerem ajustes e atualização dos combinados feitos em outros tempos. Relacionamentos.

VIRGEM: Potenciais interessantes se encerram nos acontecimentos deste dia, que podem passar despercebidos se a sua alma continuar sonhando além do que acontece atualmente. Continue sonhando, mas também preste atenção.

LIBRA: Apesar de todos os perrengues que precisam ser administrados, ainda assim sobrará um tempo considerável para você se expressar criativamente, como se nada mais estivesse acontecendo. A indiferença mata os problemas.

ESCORPIÃO: Um pouco mais de quietude que o habitual vai fazer muito bem a você. Portanto, diante dos desafios normais do dia a dia, e dos perrengues criativos que acontecem por aí, tome uma atitude serena e indiferente.

SAGITÁRIO: Conversas há várias e muito interessantes, mas por enquanto são apenas isso, conversas. Procure aceitar essa dinâmica, se abstendo de tirar conclusões práticas do que for conversado; ainda não chegou esse momento.

CAPRICÓRNIO: O conforto e a segurança estão disponíveis, e este é o momento melhor para você desfrutar delas, sem importar o número de adversidades que estejam em andamento. Em segurança, você lidará melhor com tudo.

AQUÁRIO: Quando não se tomam as iniciativas necessárias, tudo segue a linha da inércia, a vida carrega a tudo e a todos. Pareceria confortável, mas na prática significa que você deixa de decidir o rumo de sua própria vida.

PEIXES: É preciso sair de dentro de sua própria alma e se atrever a colocar em prática suas observações, nem que seja para descobrir que, a respeito delas, muitas eram fantasias sem qualquer compromisso com a realidade.