Horóscopo de 5/3: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Nada temas, respira a vida na qual te movimentas e experimentas ser, o temor é a prisão que te impede levitar com graça e magnificência sobre todos os perrengues, sejam esses reais ou imaginários. Nada temas, nem sequer temas não conseguir superar o temor que te apequena, dessa vez deixa o temor falando sozinho em algum canto escuro de tua alma.

Nada temas, considera que a vida parece se manifestar em começos, meios e fins, mas na verdade ela é uma eterna continuidade e tua presença é mais um dos tantos elos, e nem sequer isso há de te servir para diminuir tua importância, porque sem ti inúmeros significados não teriam expressão. Tu não és importante nem descartável, tua presença é filha da necessidade, capaz de suprir algumas faltas e agregar harmonia mesmo que teu entendimento tenha pouco alcance e por isso sintas temor.

ÁRIES: Dar o pontapé inicial em projetos que sua alma aprecia, essa é uma experiência importante e que se encontra disponível neste momento. É desnecessário que seja um grande projeto, pequenas coisas simples também valem.

TOURO: Enquanto você fizer tudo que estiver ao seu alcance para que aconteçam avanços substanciais, pode ter certeza de que a vida também fará seus movimentos, sempre misteriosos e imprevisíveis, mas presentes. Sempre.

GÊMEOS: O momento é emocionante e isso nutre a alma, mas ao mesmo tempo atualiza a memória de tantos outros momentos emocionantes que não deram em nada prático, e essa memória eclipsa a emoção atual. Realizar é mais emocionante.

CÂNCER: Muitos talentos há ainda em sua alma que não foram desenvolvidos e, por isso, garantem muito pouca expressão através de você. Os talentos são os tesouros ocultos, as sementes de futuros que podem ser conquistados.

LEÃO: De vez em quando, como agora, emerge a necessidade de dar uma virada de mesa e se renovar completamente. Talvez isso não seja possível dentro da extensão pretendida, mas qualquer movimento nesse sentido será benéfico.

VIRGEM: As tensões não têm dono, circulam à solta na trama dos relacionamentos sociais. Ninguém tem a culpa de nada, ou é todo mundo culpado, não há outra chance para administrar a realidade atual. Você escolhe.

LIBRA: O espírito de grupo precisa ser aproveitado, porque provavelmente não durará muito. Porém, enquanto o entendimento entre as pessoas perdurar, será oportuno você colocar as cartas sobre a mesa e fazer um jogo limpo.

ESCORPIÃO: Faça valer suas pretensões, num jogo que é complexo e que tem várias pessoas envolvidas, e nem todas sabem que jogam um jogo, muitas delas são peças manipuladas. Você faça seu jogo, mas não declare vitória antes do tempo.

SAGITÁRIO: Na mesma medida em que você ampliar seu entendimento sobre a realidade e, principalmente, sobre as pessoas com que se relaciona, será também a medida de seu alívio e bem-estar. Tudo é maior, a vida sempre é maior.

CAPRICÓRNIO: Lutando contra os demônios que puxam sua alma para baixo, é propício seguir em frente apesar do frio na barriga e da sensação de que tudo dará errado. Apostas são apostas, não se pode garantir resultados.

AQUÁRIO: Tudo que você fizer em nome de construir relacionamentos em que a harmonia seja a nota dominante, é o que resultará na sua experiência de viver bem. O bem-viver não é uma experiência individual, mas de relacionamento.

PEIXES: Veja que as coisas andam adquirindo uma intensidade fora do comum, e que isso precisa ser administrado com sabedoria, porque senão você vai se meter em encrencas desnecessárias. Há o necessário e há o inútil também.