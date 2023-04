Horóscopo de 5/4: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua Cheia em Libra.

As Luas Cheias são períodos intensos e difíceis para nossa humanidade, porque ainda não somos transparentes o suficiente para que a Vida que se derrama abundante em nosso planeta nesses momentos encontre em nós um canal de distribuição, em vez de o corriqueiro balcão de negócios mental que utilizamos para nos apropriarmos do que não é nosso, a Vida.

Poderíamos, se o quiséssemos de verdade, isto é, se nos dedicássemos a isso com o mesmo vigor com que nos dedicamos a buscar dinheiro, poderíamos ser atores e atrizes de serviço impessoal, de dedicação contínua a oferecer o melhor de nós a cada instante, em relação às pessoas próximas e conhecidas, e também ajudando as desconhecidas.

As Luas Cheias seriam maravilhosas, em vez de perturbadoras, se buscássemos o bem social com o mesmo tesão que buscamos o bem pessoal.

ÁRIES: Os relacionamentos precisam de ajustes constantes, não são coisas que dispensem manutenção porque automaticamente se limpariam e amarrariam todas as pontas soltas. Relacionamentos são feitos de pessoas. Complicadas.

TOURO: Por mais sozinha e desamparada que sua alma se sinta, isso há de ser reduzido ao mínimo comum denominador, porque se você voltar seu coração ao mundo espiritual com pureza de intenção, é certo que receberá ajuda.

GÊMEOS: Se houvesse real interesse em solucionar as questões que afetam o bem comum, muitos problemas que parecem particulares se solucionariam como que por efeito de mágica. Porém, as pessoas continuam encerradas em si mesmas.

CÂNCER: Não há real necessidade de continuar carregando assuntos sem solução, é preciso se livrar do peso morto, porque o futuro promete empreendimentos novos e para isso acontecer é necessário abrir espaço. Faça isso.

LEÃO: Mudar de ideia é necessário, apesar de difícil. Na prática, é muito fácil abrir a mente e ampliar o conhecimento, mas por pura soberba a alma se agarra aos próprios pontos de vista e atrasa bastante o processo.

VIRGEM: Se por ventura sua alma deseja prosperar, faça contas sensatas, deixe a imaginação viajar livre e solta, mas enquanto isso se atenha ao que seja de fato possível realizar. É preferível prosperar de pouco em pouco.

LIBRA: Cada alma tem seu próprio caminho entre o céu e a terra, mas isso não significa que cada um de nós deva se interessar apenas por seu caminho, porque também há a necessidade de criar relacionamentos de reciprocidade. Aí sim!

ESCORPIÃO: Está tudo intenso demais para sua alma se dar a liberdade de tomar as decisões que imagina sejam as mais certas possíveis. Seria sábio deixar a poeira abaixar um pouco antes de se lançar às decisões. Melhor.

SAGITÁRIO: Procure equilibrar seu desejo de divertimento, que pode ser satisfeito, com as limitações que as pessoas suportam neste momento, e que não as deixam ter leveza alguma. Seu divertimento não há de ofender outrem.

CAPRICÓRNIO: A saudade é sedutora, ela produz uma imaginação que edita o passado e o faz parecer muito melhor do que o presente. Isso é enganoso, porque é a partir do presente que você pode construir um futuro maior e melhor.

AQUÁRIO: É desnecessário fazer grandes manobras ou revoluções radicais para aproveitar tudo que o tempo atual oferece. Apenas é necessário fazer uma mudança de ponto de vista, do qual se testemunha o que acontece. Mudar.

PEIXES: Mesmo nos cenários mais adversos, as pessoas prosperam e conseguem realizar seus sonhos. Portanto, não crie justificativas para explicar o que não pode ser feito, apenas se dedique a fazer o que seja possível.