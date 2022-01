Horóscopo de 6/01: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

O estado desesperado e angustiado de bilhões de pessoas neste momento da história humana não tem como ser colocado à distância, se intromete em nossa vida particular de muitas maneiras, algumas evidentes, por termos de lidar com pessoas desesperadas, outras nem tanto, como o peso telepático que provoca sensações angustiantes em nós, às vezes sem haver motivo para tal desafortunado estado de ânimo.

Tu podes estar com tudo ao teu favor, no melhor dos ciclos astrológicos, com a alma rodeada de circunstâncias favoráveis, mas, mesmo assim, o estado atual do mundo achatará e limitará teu regozijo.

Não há como desvincular a experiência pessoal da coletiva, porque a primeira tem suas raízes na segunda. Por isso, faz algo para melhorar o mundo, porque assim melhorarás tua vida particular também.

ÁRIES: Muitas reflexões precisam ser feitas com o coração na mão, com honestidade e realismo, porque só assim você conseguirá superar o redemoinho existencial e colocar os pés num caminho mais seguro e tranquilo.

TOURO: Para que suas ideias adquiram vida, você precisa se aproximar às pessoas que representem algo delas, e conversar abertamente sobre seus planos para ouvir conselhos e até críticas, que sirvam para lapidar essas ideias.

GÊMEOS: Nem sempre é possível acertar na experiência necessária que faria tudo dar certo, às vezes, e é bastante comum isso acontecer, você precisa passar por muitas tentativas e erros até encontrar o caminho mais eficiente.

CÂNCER: O entusiasmo há de ser bem-vindo sempre, porque é uma força que reaviva a esperança. Sem esperança não há como sua alma se envolver em nada novo e, aos poucos, vai desidratando e se escondendo da própria vida.

LEÃO: Você não pode controlar as reações que terá diante das surpresas que a vida apresentar, mas você sempre dominará as ações que tomará depois de se acalmar e pensar um pouco a respeito do que se colocou em andamento.

VIRGEM: Tudo que você pretenda fazer envolverá outras pessoas e, por isso, é muito importante que, apesar de sua resistência, a partir de agora você reserve mais tempo para fazer relações públicas e aumentar os contatos.

LIBRA: Ainda que seja pouco o que você possa fazer hoje a favor de seus planos, o pouco que fizer, se o fizer com o coração envolvido, dará frutos deliciosos em muito pouco tempo. Nunca despreze o que pareça pouco.

ESCORPIÃO: O bem viver é uma arte, porque a cada dia você precisa renovar sua criatividade, não apenas para driblar os desgostos e perrengues, como também, e principalmente, reservar tempo para o usufruto dos seus prazeres.

SAGITÁRIO: A rotina existe para dar suporte e você se apoiar nela para continuar experimentando a complexidade da vida. É importante rever, de vez em quando, os hábitos que compõem a rotina e verificar se continuam beneficiando.

CAPRICÓRNIO: Cuide para não se enredar em raciocínios intrincados tentando explicar acontecimentos que, em si mesmos, nem são tão importantes nem tampouco significam algo muito estranho em andamento. Simplicidade.

AQUÁRIO: As decisões que você precisa tomar parecem limitadas aos recursos financeiros disponíveis, porém, seria melhor você se esforçar para pensar além das limitações aparentes, ampliando sua percepção da realidade.

PEIXES: Abandonar à inércia as decisões que você precisa tomar, aguardando por algum sinal misterioso do Universo, fará com que você viva menos do que poderia. É preciso atrevimento, apostar na vida, tomar iniciativas.