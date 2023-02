Horóscopo de 6/2: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua Cheia fica Vazia das 11h16 até 18h15

Dizem que as Luas Cheias são intensas porque o satélite regula as marés e tudo em nós é feito de água, e essa afirmação é real, porém, representa apenas um fragmento da verdade, é uma declaração que resulta de um ato de fé de nossa humanidade, que atualmente acredita que tudo deva ser explicado através das leis da física.

A intensidade das Luas Cheias não é apenas física, são os momentos mensais em que os rios de Vida ingressam com mais potência em nosso planeta, e precisam ser amortecidos pelo reino da natureza especializado nisso, o qual, evidentemente, não é o nosso, porque nossa humanidade pira nas Luas Cheias, se descontrola, e tudo que andava reprimido aflora com força distorcida. Para equilibrar um pouco o jogo, o antídoto é elevar orações de agradecimento e alegria ao mundo espiritual.

ÁRIES: Os sacrifícios são inevitáveis, mas não necessariamente sofridos, porque são vividos com alegria e entusiasmo quando empreendidos em nome de visões e ideais. Para isso ser assim, escolha com discernimento seus ideais.

TOURO: É razoável que se converse francamente sobre tudo que, se mantido em segredo, traria suspeitas e desconfianças, minando o suporte com que a estrutura dos relacionamentos brinda. Com sinceridade e coração aberto, converse.

GÊMEOS: Os desacertos se convertem em acertos, porque as coisas que eram erradas outrora, hoje em dia são aceitas como adequadas Os tempos mudam, mas nossa humanidade resiste às mudanças, conservando situações esdrúxulas.

CÂNCER: Os acertos devem ser celebrados com a mesma intensidade com que chovem críticas quando os desacertos acontecem. Melhor seria que uma e outra opção fossem indiferentes, e que as pessoas se tratassem sempre bem entre si.

LEÃO: As complicações alheias contaminam o ambiente, e se transformam em suas também, portanto, qualquer ajuda que você oferecer será também uma contribuição para que seu caminho fique o mais livre possível de impedimentos.

VIRGEM: Pense na pessoa ideal para entrar em contato e a atrair para que se una aos seus planos, e a seguir, não perca tempo, faça o necessário para que as ideias saiam da esfera subjetiva e se transformem em obras consumadas.

LIBRA: O pressentimento há de ser levado a sério, mas ciente de que, a priori, não é possível garantir que esse não seja mais uma dessas fantasias lindas de imaginar, mas péssimas de realizar. Sem incerteza não há escolha.

ESCORPIÃO: É bastante comum que ouçamos somente o que queremos ouvir, e que prestemos atenção exclusivamente ao que nos interessa, porém, isso não significa que o mundo inteiro deva ser reduzido ao alcance de nossa percepção.

SAGITÁRIO: Os bons sentimentos, mesmo que não tenham cabimento no cenário pelo qual sua alma transita atualmente, hão de ser celebrados e compartilhados, porque são o elemento que faltava para as coisas se acertarem.

CAPRICÓRNIO: Preserve uma dinâmica fluida no dia a dia, uma que permita fazer o necessário com leveza de coração, e que sobre tempo para se dedicar ao que quiser também. Isso é completamente possível, quando a alma é leve.

AQUÁRIO: As angústias de outros tempos estão superadas, mas sempre haverá outra forma de se angustiar entre o céu e a terra, porque ela, a angústia, é a declaração formal de que não há como ter domínio sobre tudo e sobre todos.

PEIXES: Melhor fazer algo que seja incerto do que enfrentar depois a incerteza de se arrepender por nada ter feito. Há momentos em que só o atrevimento resolve, e essa atitude não tem como encontrar ponto de apoio seguro.