Horóscopo de 6/3: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua quase Cheia em Virgem.

Tua presença humana no Universo é um componente da sofisticada trama de elos cujo propósito é a distribuição de Vida, e essa Vida se expressará e distribuirá através da ti na mesma medida de tua transparência, a qual se mede pelo quanto tua alma não resiste e nem tampouco se apropria da Vida que quer se distribuir através de ti, como se ela fosse tua e de mais ninguém. É evidente que nenhum de nós é educado nesse sentido, mas no contrário, e perdemos com isso a transparência.

É a falta de transparência a fonte de todas as dores e sofrimentos, a qual, pela sua vez é fruto de ignorarmos a Vida Una em que tudo e todos nos movimentamos e experimentamos ser, fundamentando a miserável condição de existirmos numa civilização de exilados do paraíso, mas de exímios construtores e preservadores de realidades equivocadas.

ÁRIES: De repente, ideias maravilhosas surgem da mente, porém, impraticáveis também, mas mesmo assim a alma fica dando voltas em torno delas como se fosse possível seguir em frente. Você decidirá o que fazer. É isso.

TOURO: Compartilhar caminho é a coisa mais difícil, porque as pessoas têm ideias próprias e nem sempre se sintonizam com as suas. Compartilhar caminho é inevitável, mas mesmo assim a alma fica tentando evitar o inevitável.

GÊMEOS: Em muitos casos, aquilo que é necessário fazer não é o que a alma desejaria fazer. Dilema posto, agora você precisará superar essa condição com a maior sabedoria possível, dentro do seu alcance. Em frente com essa.

CÂNCER: As ideias boas precisam ser postas sobre a mesa para verificar se são plausíveis, ou se são boas apenas na imaginação A imaginação é revestida de emoções intensas, que confundem facilmente fantasia com pressentimento.

LEÃO: Hoje seria interessante você aumentar a dose de atrevimento e não se importar com os resultados, porque de imediato essa atitude provocaria comoção, mas a médio e longo prazo a mesa viraria ao seu favor. É só atrevimento.

VIRGEM: Quando as pessoas que até pouco tempo atrás andavam desanimadas e desorientadas dão sinais de que superaram essa condição, chega a hora de celebrar com elas esse ânimo com a mesma força com que havia antes a compaixão.

LIBRA: A complexidade deste momento requer muita temperança de sua parte, porque qualquer precipitação para se livrar o quanto antes dos dilemas acabaria produzindo problemas além dos existentes, e não é isso que você quer. Ou quer?

ESCORPIÃO: Ajude as pessoas que realmente precisarem de ajuda, mas tome distância daquelas choronas que ficam pedindo ajuda sem nem mesmo ter feito algo ao alcance delas para solucionar os problemas. Diferenciação importante.

SAGITÁRIO: Nem todo dia é dia de aventura, mas a alma quer excitação mesmo assim. Porém, quando o cenário não está para onda, não seria sábio pegar a prancha e ir surfar. Cada coisa, pessoa e ideal em seus devidos lugares.

CAPRICÓRNIO: Você não precisa fazer grandes manobras para acomodar sua vontade de distração e entretenimento, porque há tempo e espaço para tudo. Tente cumprir seus deveres e, ao mesmo tempo, buscar o conforto do entretenimento.

AQUÁRIO: Um pouco mais de segurança e conforto para sua alma continuar em frente, apesar de todas as dúvidas e dilemas que povoam a mente. Um pouco mais de segurança e conforto não é algo difícil de se achar, está tudo disponível.

PEIXES: O grande caminho com que sua alma sonha existe em parte porque o futuro é uma realidade, porém, a outra parte dessa realidade depende de o quanto você se organizar para que cada passo seja fruto de planejamento.