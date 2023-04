Horóscopo de 6/5: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Cheia é Vazia a partir das 9h44

A ansiedade é o contrário da confiança. Pensa agora, quando foi a última vez que te entregaste confiante ao mistério da Vida?

Muitos são os perigos que nos rondam a todo momento, e nós mesmos somos nosso maior perigo, e assim vamos pela vida afora e dentro perdendo a confiança, mas cientes de haver uma força visceral que boicota nossos esforços de progredir com honestidade, beneficiando a todas as pessoas enquanto subimos a montanha das conquistas materiais e espirituais.

E porque cientes somos da mesquinharia com que nos escondemos da vida e negociamos vantagens nos relacionamentos, vamos cultivando a ansiedade, que pode ser aliviada com remédios, mas somente pode ser curada com o desenvolvimento da confiança amorosa e sábia, que comprova uma e outra vez ser a única força real de progresso.

ÁRIES: Enquanto não há reciprocidade e colaboração mutua, um relacionamento não merece levar esse nome. Essas condições não ocorrem automaticamente, é preciso fazer ajustes constantes e conversar com sensatez.

TOURO: Chega uma hora em que parece que o meio do campo embola e tudo se torna tão complicado que dá vontade de desistir. Saiba você que alma humana alguma transita sozinha por entre o céu e a terra. Há acompanhamento.

GÊMEOS: O bem comum há de ser mais importante do que o bem particular, mas não é normal que as coisas sejam assim, porque nossa civilização está de ponta-cabeça, valorizando o que é banal, e desprezando o que é importante.

CÂNCER: Enquanto algumas questões que se alastram há muito tempo não forem concluídas, não sobrará espaço para iniciar novos projetos, e se ainda assim sua alma teimar em seguir em frente, a coisa vai embolar bastante.

LEÃO: Quando a mente se abre a novos conhecimentos, percebe também que andou perdendo tempo se agarrando a pontos de vista por pura teimosia, já que os fatos estavam aí, gritantes e revolucionários. Nada como mudar de ideia.

VIRGEM: Não é impossível prosperar, mesmo sob condições que limitem severamente o processo. Procure resolver o caminho da prosperidade se atendo ao que seja possível fazer, e enquanto isso deixe a imaginação livre.

LIBRA: A justiça não é relativa nem sujeita a opiniões, a justiça é absoluta, sempre interessada em que o bem seja repartido da melhor maneira possível entre as pessoas. A justiça sempre é social, mais do que particular.

ESCORPIÃO: Tudo pode ser visto de outro ponto de vista completamente diferente, mas há momentos em que a intensidade emocional é tamanha que a alma nem quer imaginar algo diferente do que sente. Porém, isso seria sábio.

SAGITÁRIO: Há condições para você se divertir e passar ótimos momentos, mas isso acontece no meio de um cenário no qual é a minoria das pessoas que pode passar bem, porque a maioria está transtornada e cheia de angústia.

CAPRICÓRNIO: Quanto antes você se desapegar das memórias que amarram sua alma ao passado, mais rapidamente também aproveitará tudo que anda acontecendo aqui e agora, situações que encerram as sementes de um futuro desejável.

AQUÁRIO: Diante de tudo que anda acontecendo, o melhor a fazer é mudar de ponto de vista, porque de outra maneira sua alma cairá na tentação de criticar o que, na verdade, só mereceria aceitação. Mudar de ponto de vista.

PEIXES: Agregar valor material a sua vida não é um mistério insondável, sempre há alguma via aberta por onde sua alma transitar e garantir mínima prosperidade. É preciso para isso acalmar a ambição e se adaptar ao cenário.