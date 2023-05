Horóscopo de 6/5: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Vazia das 11h39 até 17h05

Neste momento do ano, em que circula vida mais abundante através das dimensões subjetiva e objetiva de nossa existência humana, a qual nos reconecta ao mistério das potências cosmogônicas em que nos movimentamos e somos, tudo que construímos em nossa existência em torno do egoísmo, e que é bastante, se volta contra nós, nos açoitando.

O conceito espiritual de purificação não tem nada a ver com higiene, porque impuras são as entidades do Universo que não compreendem o que as unifica à Vida, assim como em nós é também impuro tudo que ignora essa realidade, o egoísmo nosso de cada dia que nos exila do Universo.

Quando, como agora, a vida circula com mais abundância, o egoísmo que tanto amamos se transforma num problema que nos faz sofrer com a resistência, pois, não confiamos na Vida, só em nosso egoísmo.

ÁRIES: As coisas são como são, muito diferente de como você aprendeu que deveriam ser. As coisas são como são porque não se sujeitam aos decretos que nossa humanidade edita mentalmente na tentativa de se distanciar da realidade.

TOURO: As tensões nos relacionamentos que sua alma considera representativos do que pretende realizar entre o céu e a terra hão de ser administradas com cuidado e carinho, evitando o enfado e as atitudes precipitadas.

GÊMEOS: Tudo que anda acontecendo há algum tempo dá muito o que pensar, mas nem sempre os pensamentos são libertadores e esclarecedores, sua alma precisa tomar cuidado para não cair no labirinto das recriminações e ressentimentos.

CÂNCER: O estado atual do mundo se nota através do comportamento das pessoas e do quanto elas empurram seus problemas para dentro dos relacionamentos, às vezes não tendo nada a ver com esses. Observe as pessoas.

LEÃO: As conquistas do passado são importantes pelo tanto de coisa que sua alma compreendeu e aprendeu. Porém, o futuro que se descortina é novo o suficiente para você ter de abandonar o que deu certo no passado. É assim.

VIRGEM: Para que sua alma não seja prejudicada pelos preconceitos, é fundamental mudar de opinião, nem que seja para testar na prática como é que outras pessoas enxergam a mesma realidade que você. Mudar de ponto de vista.

LIBRA: Se tudo fosse seguro e confortável não existiria angústia na alma de nossa humanidade. Há riscos envolvidos em todos os passos, há insegurança quanto aos resultados e quanto à própria capacidade. É tudo natural.

ESCORPIÃO: Para aliviar as tensões que surgiram, o melhor a fazer é conceder a razão e abdicar da necessidade de ter a última palavra. Faça isso em nome da serenidade, porque ela é mais valiosa do que ter a razão do seu lado.

SAGITÁRIO: Ainda é muito mais o que você desconhece sobre a realidade do que aquilo que você imagina, com grande certeza, conhecer. Isso há de servir para você não tirar conclusões precipitadas e continuar pensando.

CAPRICÓRNIO: É tudo possível, mas nem tudo é preferível. Você tem todo o direito do Universo para satisfazer seus desejos, mas esse direito encontra a legítima limitação de não poder acontecer atropelando as outras pessoas.

AQUÁRIO: Reverencie os antepassados, mas continue em frente, porque a vida não anda para trás somente, ela é uma dimensão que contém todas as infinitas possibilidades. Tente se sincronizar ao próprio funcionamento da vida.

PEIXES: Pensar bem é um objetivo nobre para se perseguir, porque a mente não é um mero artifício técnico que organiza as informações, a mente também é um órgão de percepção dos mundos visível e invisível. Muito importante.