Horóscopo de 7/12: veja previsões para esta terça

Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura, Marte e Júpiter também; Lua cresce em Aquário.

A liberdade que buscas não a encontrarás eliminando tudo que se apresentar a ti como obstáculo ou limitação, mas por definires com a maior clareza possível o que seria, positivamente, essa liberdade que buscas, porque se essa definição se circunscrever à eliminação dos obstáculos, posso te garantir, passarás toda tua existência lutando contra sombras e demônios, e pouco desfrutarás da liberdade.

Tu precisas substituir todas tuas lutas contra isso ou aquilo, por lutas a favor do que pretendes conquistar, sem importar quão complexas ou sofisticadas sejam tuas pretensões.

Se buscas amor, então te transforma em amor, se buscas riqueza, age como uma pessoa que não se importa com o amanhã.

ÁRIES: As pessoas com que normalmente você se sentiria à vontade e que serviriam de suporte para sua dinâmica, talvez hoje estejam atravessadas e fora de prumo, e isso, com certeza, respingará em seu estado de ânimo. Mas passa.

TOURO: Não se pode deixar tudo nas mãos da sorte, porque essa é caprichosa demais para se depositar tanta confiança nela. A sorte acontecerá quando ela quiser, mas, enquanto isso, valerá a pena se tornar independente dela.

GÊMEOS: Uma coisa é você ter essa experiência luminosa de entendimento sobre algum assunto, outra diferente é compartilhar esse entendimento com as pessoas. Entre uma coisa e a outra, há de haver discernimento. Só assim.

CÂNCER: A imaginação é satisfatória, desde que você a conduza de acordo com sua vontade e se foque no regozijo, porque se fora de controle, a mesma imaginação pode se voltar contra você e atormentar sua alma. Controle.

LEÃO: É arriscada a confiança de que as pessoas saberão o que fazer, e que darão o melhor de si na empreitada. É arriscada, mas há momentos em que não há outra saída. Se valerá ou não a pena, isso está nas mãos do tempo.

VIRGEM: As confusões podem ser motivo de preocupação, mas também de risada, tudo depende de como você as encarar. Que as confusões acontecerão, isso é certo, mas como você se relacionará com elas, isso está em aberto.

LIBRA: Muitas fantasias são extremamente satisfatórias na imaginação, mas quando realizadas se provam decepcionantes. Assim, sua alma aprende que nem toda imaginação vale a pena o esforço da realização. Mais discernimento.

ESCORPIÃO: A necessidade de aconchego se faz presente e, talvez, não seja fácil a satisfazer, porém, valerá a pena tentar, mas tendo o cuidado de não distribuir culpas às pessoas com que se relaciona por não a conseguir.

SAGITÁRIO: Não é tanto o que você diz, mas como o diz. A forma de comunicar um conceito é tão ou mais importante do que o próprio conteúdo. Isto é, se você se importa com as pessoas com que você conversa, não é mesmo?

CAPRICÓRNIO: É desnecessário gastar ansiedade com os assuntos materiais, porque ainda que haja limitações que incomodam, isso não se resolve com ansiedade, mas com planejamento e muito empenho de sua parte. Não há outro jeito.

AQUÁRIO: Ainda que de forma desengonçada, valerá a pena tomar algumas iniciativas, porque isso demonstrará que sua alma se mantém atenta e perceptiva a tudo que acontece. Nada deixe passar em branco, intervenha em tudo.

PEIXES: As percepções hoje estão um pouco obnubiladas, mas sua alma tem certa familiaridade com as brumas, portanto, não deve ser difícil navegar nessas águas turvas, a não ser que tenha compromissos muito objetivos para cumprir.