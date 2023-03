Horóscopo de 7/3: veja previsões para esta terça

Data estelar: Saturno ingressa em Peixes; Lua Cheia em Virgem.

O maior perigo que todos temos de enfrentar é nós mesmos, e o quão eficientes somos ao boicotarmos o que de melhor poderíamos expressar, nos acomodando em existências medíocres, porém, temperadas com muita vaidade, nos dando uma importância que raramente temos.

Nossa mediocridade é nossa pior inimiga, por ela pressentimos haver vida mais abundante, mas voluntariamente nos acomodamos em prisões domésticas, morais e produtivas, nos dedicando a venerar nossas dores e prazeres particulares, predando o meio ambiente e driblando qualquer tipo de responsabilidade mediante a qual contribuiríamos com nossa parte à justiça social, ao correto equilíbrio entre o pessoal e o coletivo. Enquanto isso continuar assim, Saturno pode entrar em Peixes e a Lua ser Cheia em Virgem, mesmo assim será o mesmo inferno de sempre.

ÁRIES: A dose de incerteza quanto ao futuro ainda é enorme, mas mesmo assim há margem para manobrar bastante, o que agrada a alma e a deixa mais tranquila, apesar de todas as incertezas e do temor que essas produzem.

TOURO: Entre você e o mundo há toda uma trama de relacionamentos sociais composta de pessoas que lhe são favoráveis, outras adversas e há ainda as indiferentes. Todas as pessoas, absolutamente todas, são necessárias. É assim.

GÊMEOS: Todos os projetos que entusiasmam sua alma são sonhos possíveis de realizar, e apesar do lindo ânimo que a imaginação transmite, é preciso manter os pés no chão para que os sonhos não se transformem em decepção.

CÂNCER: Tudo precisa ser conversado e esclarecido, porque não é suficiente você ter tido a epifania e sua alma ter ficado convencida de como as coisas são, é preciso conversar e esclarecer para verificar a realidade.

LEÃO: Tenha em mente que apesar de ser legítimo você buscar mais segurança e conforto, não há nada entre o céu e a terra que possa garantir essas condições para sempre. É tudo uma luta interminável, a cada momento alguma coisa.

VIRGEM: Nada há mais importante neste momento do que encontrar mínima sintonia com as pessoas mais representativas da trama de relacionamentos sociais em que sua alma está integrada. Superar discórdias e encontrar entendimento.

LIBRA: As potencialidades ficarão para sempre dormentes sem uma boa dose de atrevimento que sirva ao propósito de você as realizar. Sonhar é muito bom, mas para realizar os sonhos é preciso acordar e partir para a luta.

ESCORPIÃO: A alma vibra de vontade de se lançar a novas aventuras e este é o momento de fazer escolhas, porque o mundo é um cardápio muito variado de aventuras, mas nem todas elas são convenientes a você. Algumas são pura encrenca.

SAGITÁRIO: As coisas são como são, muito distantes de como deveriam ser, de acordo com a teoria moralista. As coisas são como são, e quanto mais realista for sua alma, mais rapidamente você se sintonizará com o bem-estar.

CAPRICÓRNIO: Muitas portas estão abertas, mas você não vai poder aproveitar tudo que se apresenta, por isso, o que de mais importante você tem em mãos é a capacidade de escolher com sabedoria que portas atravessar.

AQUÁRIO: Muitas coisas poderiam ser diferentes, e é bom imaginar como tudo seria se estivesse de acordo com seus desejos. Porém, melhor ainda é você descer da imaginação e se ater às coisas como verdadeiramente são. Reais.

PEIXES: O mundo é feito de pessoas e se você sonha com uma prosperidade maior, você vai ter de lidar com pessoas e aprender a arte da diplomacia, para costurar acordos e alianças que sirvam ao propósito fundamental. Relacionamentos.