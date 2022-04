Horóscopo de 7/4: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Vazia até 12h31, quando ingressa em Câncer.

Olha, que tenhas mil e uma tarefas para cumprir, e que o tempo pareça curto para tudo isso, não te condena a teres de oprimir teu peito e garganta com ansiedade, porque, inclusive, ela atrapalha tua eficiência.

Procura exorcizar sumariamente quaisquer iniciativas que tua mente ou emoção colocarem em marcha para te intimidar com a sensação ansiosa de que tudo, com certeza, dará errado.

Substitui a ansiedade pela alegria, atualizando em tua mente a certeza inefável de que, apesar de tudo e de todos, as coisas vão se encaixando e que, se nem tudo vai bem no melhor dos mundos, no mínimo tu poderás continuar a fazer bem tua parte no mundo de ponta-cabeça em que existes.

Deixa tua ansiedade falando sozinha, não lhe dês ouvidos, mas respira com alegria a oportunidade de existir entre o céu e a terra.

ÁRIES: Ninguém, a não ser você, teria capacidade para conduzir as pessoas neste momento. Essa liderança pode ser acidental, porque você não a buscou, mas agora não é para discutir a origem, mas se dedicar a fazer o necessário.

TOURO: As manobras que você precisa fazer hão de ser pautadas pela discrição, para que ninguém perturbe sua ação dando palpites que seria melhor não existirem. A discrição é sua força nesta parte do caminho, use-a.

GÊMEOS: Quando participar de alguma reunião, procure não tentar ter a razão, porque, apesar de, eventualmente, a razão estar do seu lado, ainda assim seria melhor você ouvir com atenção tudo que as pessoas precisam dizer.

CÂNCER: A melhor maneira de lidar com o temor e a ansiedade é dobrando a aposta, porque se você gastar seu tempo se escondendo do que provoca medo, aí não restará vida para viver. Dobre a aposta, siga em frente, faça o impossível.

LEÃO: A comunicação está mais fluida do que o normal, e isso significa que há margem mais ampla para o entendimento. Isso há de ser aproveitado, porque normalmente é por falhas de comunicação que bons projetos afundam. Melhor não.

VIRGEM: Para não se perder nas complexidades deste momento, em primeiro lugar rejeite o temor, porque esse não tem nenhum conselho para lhe dar. A seguir, assuma o comando da situação e faça tudo de acordo com suas visões.

LIBRA: As complicações que derivam da reunião das pessoas em torno de uma ideia ou projeto em conjunto, hão de ser tratadas com alegria, porque significa que está tudo em andamento. Complicar é bom sinal, apesar de tudo.

ESCORPIÃO: Sempre será tentador se lançar a novas aventuras, mas neste momento seria melhor você se abster de sair por aí, em busca de novas encrencas e, ao contrário, se dedicar a preservar tudo funcionando muito bem.

SAGITÁRIO: Aproveite o dinamismo destes dias para colocar em ordem os assuntos que requerem sua atenção e que, apesar de você contar com pessoas que supostamente os organizariam, precisa ser você quem tome as rédeas.

CAPRICÓRNIO: Quando tudo parece ir por água abaixo, é só você redobrar a atenção e se dedicar a fazer com suas próprias mãos o que normalmente seria terceirizado. Você verá que essa mágica resolve muitas coisas impossíveis.

AQUÁRIO: Para fazer grandes mudanças, é preciso muito pouco, mas normalmente a alma busca o grandioso, em vez de se dedicar ao pequeno. Para tudo dar certo, considere com atenção os detalhes da sua vida cotidiana.

PEIXES: Alguns sacrifícios são necessários, mas há outros dispensáveis misturados aos essenciais. Neste momento, sua alma precisa lançar mão do discernimento, para distinguir quais seriam uns e outros. Você é capaz.