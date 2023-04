Horóscopo de 7/4: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Vênus e Netuno em sextil

Expressa teus bons e nobres sentimentos com a mesma ou maior intensidade com que manifestas teu mau humor, e te asseguro que isso criará uma espécie de plataforma mais realista para que as pessoas se relacionem melhor contigo e tu com elas.

Essa afirmação, apesar de óbvia, não é comum ser praticada, porque em geral nossa humanidade é muito generosa ao dividir e multiplicar seus problemas, mas bastante tímida quando chega a hora de repartir o bolo.

A desgraça é socializada e a graça privatizada, é assim que nossa civilização encontra sua decadência, porque a Graça não é de ninguém, e a desgraça resulta de nos apoderarmos da Graça e a tornar refém de nossa mesquinharia. Que a Graça da Vida de todas as vidas nos inspire e abençoe!

ÁRIES: Nem tudo será de acordo aos seus desejos, mas sua alma se surpreenderá ao verificar que, mesmo sendo diferente, acaba muito melhor do que o imaginado. Portanto, mantenha sua alma receptiva às novidades. Aí sim!

TOURO: A ação que sua alma precisa empreender agora é um tanto arriscada, por isso mesmo todo mundo empurra você para a linha de frente, para verificar se tudo dá certo, porque se der errado a única alma afetada será a sua.

GÊMEOS: Tudo que você determinou na solidão de seus pensamentos, terá, a partir de agora, de ser passado pelo crivo da prática, verificando o quanto de certeza havia e o quanto de fantasia estava envolvido no processo.

CÂNCER: Importante mesmo é que as pessoas se entendam, e nesse sentido, apesar de difícil, a concórdia depende das manobras que você fizer para que todo mundo se sinta acolhido, tendo voz e vez em todas as decisões. Aí sim!

LEÃO: A serenidade que sua alma busca não será encontrada num cenário livre de impedimentos ou de problemas, mas na atitude que você consolidar diante de tudo que acontecer. Essa é a verdadeira serenidade, a que vem de dentro.

VIRGEM: O cenário se amplia e ilumina, o que serve para sua alma deixar para trás a obnubilação que estava sofrendo. De alguma coisa servirá esse estado de ânimo renovado, nem que seja para desfrutar da alegria decorrente.

LIBRA: Do lugar que você enxerga as coisas, as pessoas fazem tudo errado e sua alma é injustiçada. Porém, seria sábio aceitar algumas alternativas, porque há outros pontos de vista mais sensatos dos que que você escolheu.

ESCORPIÃO: Se as decisões não dependem de você, isso não há de ser problema. A questão toda reside em você escolher pessoas sábias e sensatas para se acompanhar nesta parte do caminho, para que as decisões sejam corretas.

SAGITÁRIO: É muito difícil construir relacionamentos desinteressados, é melhor aceitar que os interesses sempre estarão envolvidos, para evitar que esses sejam mascarados por trás de mensagens românticas, mas bastante hipócritas.

CAPRICÓRNIO: Neste momento, sua alma tem diante de si a oportunidade de fazer alguns ajustes positivos nos relacionamentos que considerar mais significativos, com as pessoas que estão sempre nos diálogos que a mente elabora.

AQUÁRIO: Muitas coisas interessantes estão em marcha, mas antes de tudo sua alma precisa assegurar conforto e bem-estar, porque só assim conseguirá assumir tarefas mais complicadas e as administrar com sabedoria.

PEIXES: As percepções são bastante claras, se você quiser perder tempo em dilemas e questionamentos, essa será uma péssima escolha, porque não há nada a duvidar, pelo contrário, a questão é como agir diante da situação.