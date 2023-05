Horóscopo de 7/5: veja previsões para este domingo

Data estelar: Vênus ingressa em Câncer em quincunce com Plutão.

Em ti há matéria e ideações da mais elevada dignidade e pureza, que convivem com matéria e ideações do mais estreito egoísmo, assim de complexos somos os seres humanos, tendo em nosso coração espiritual o palco onde se decide a proporção de nossa dignidade e indignidade.

O egoísmo é a raiz do caminho onde praticamos toda sorte de abominações, as quais se somam à mesquinharia e violência de nossos semelhantes, resultando isso no mundo em que existimos, mas lado a lado dessa distorção há também nossa busca de esclarecimento, de libertação, de melhora de nossas condições, para distribuirmos vida através de nossas presenças, contribuindo ao engrandecimento e elevação do mundo.

A humanidade é o reino da natureza onde se combinam o mais elevado e digno com o mais abjeto e abominável. Esses somos nós

ÁRIES: Uma coisa é a família dos laços sanguíneos, outra diferente é a família que você vai escolhendo ao longo da vida, não mais por laços de parentesco, mas por afinidade e identidade Essa é sua real e verdadeira família.

TOURO: Os instrumentos que pareciam essenciais para suas conquistas acabaram não sendo tão eficientes quanto o esperado, é hora de os descartar e de rever seus planos, porque provavelmente tudo precise ser mudado.

GÊMEOS: Estes são momentos muito complexos, que não podem ser administrados com precipitação, cada coisa há de ser muito pensada, refletida e conversada com outras pessoas para se chegar a um mínimo de verdade.

CÂNCER: As boas intenções são importantes, mas não definem, por si sós, o caminho. As boas intenções são o motivo principal da ação, mas essa precisa ser medida com bastante observação imparcial e muito planejamento também.

LEÃO: As segundas intenções que não são postas sobre a mesa de forma clara podem eventualmente se transformar em tiros saindo pela culatra. Passe a limpo interiormente todas as reais intenções que estão em jogo. Melhor assim.

VIRGEM: Dá a impressão de que aquilo que para você é muito difícil, na mão de outras pessoas parece simples. Essa impressão não há de servir para avaliar sua eficiência, porque nada, atualmente, é o que parece. Nada.

LIBRA: Do alto da imaginação, a realidade futura parece ao alcance da mão, mas o caminho até lá continua sendo longo e sinuoso, requerendo de sua alma uma atenção fora do comum. Tenha isso em mente para não se perder em ilusões.

ESCORPIÃO: A imaginação leva sua alma aonde não se pode ir de imediato, atrapalhando bastante, nesta parte do caminho, em que sua alma precisaria ser mais objetiva. A imaginação é muito boa, mas também precisa ser contida.

SAGITÁRIO: As pessoas dizem coisas sem pensar e que provocam reações muito intensas, você já viu isso acontecer e você também recebeu o impacto de tais palavras. Cuide para não ser você a alma a dizer coisas sem pensar.

CAPRICÓRNIO: Alguns conselhos que sua alma recebe são interessante, mas muitos outros são apenas opiniões que as pessoas repassam sem mínimo discernimento. Cuide para não confundir verdade com meia-verdade, pode ser letal.

AQUÁRIO: Cuide para não dar trabalho a você, no mau sentido do termo, porque as coisas poderiam, eventualmente, ser muito mais fáceis do que você imagina. Os detalhes são importantes, mas não devem ser os protagonistas.

PEIXES: Você não conquistou tudo que deseja, mas também aprendeu que nem tudo que parece desejável é satisfatório na prática. Portanto, é hora de passar seus desejos pelo fino crivo do discernimento e continuar vivendo.