Horóscopo de 8/1: veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio e Urano em trígono.

Todo ser humano precisa de ordem e previsibilidade, porque não é saudável viver no improviso constante, sem mínima capacidade de planejamento e capacidade de execução. Ainda que a ordem e previsibilidade pareçam chatas e burocráticas, inimigas da criatividade, firmes opressoras dos improvisos, ainda assim tu precisas dessas condições.

A ordem e a previsibilidade são qualidades que contrariam essa constante busca de excitação que caracteriza a alma humana, mas é bom aceitar, como ponto pacífico, que não é todo dia que o ser humano consegue viver em estado de heroísmo, realizando façanhas excepcionais.

O heroísmo é necessário, mas não há herói nem heroína possíveis em vidas humanas completamente desregradas e dissolutas, portanto, arruma tuas coisas, organiza e faz planos para o futuro.

ÁRIES: Articule seus interesses, porque o tempo não para e sua mente tampouco, ela continua arquitetando planos sobre como ir além da condição atual e conquistar pretensões que nem todas as pessoas conhecem ao seu respeito.

TOURO: Aquilo que você ouve e anota são pensamentos importantes que, mesmo que não tenham aplicação prática imediata, mesmo assim servirão em outro momento. Portanto, tome nota, organize os pensamentos, limpe o caminho.

GÊMEOS: O mundo de sensações que invade sua alma não é condizente com o cenário concreto pelo qual você transita, no qual, aparentemente não acontece nada demais nem de menos. Porém, ainda assim, as sensações estão aí.

CÂNCER: As oportunidades que você busca circulam através da complexa malha de relacionamentos sociais, por isso, não é hora de você se encerrar em suas cavilações a respeito da vida, mas de circular pelo barulho social.

LEÃO: Cada passo, por pequeno que pareça ser, agrega ao caminho. Portanto, não se preocupe pelo tempo que as coisas aparentemente sem importância tomam de você, porque tudo agrega, tudo aproxima ao alvo pretendido.

VIRGEM: Quando o tempo é certo e o seu coração tem intenções puras, acontecem as coisas de uma forma mágica que surpreende, mas que ao mesmo tempo deixa a alma tranquila, ciente de que a magia da vida não é mera fantasia.

LIBRA: As emoções deste momento adquirem um viés de complexidade inusitado, e sua alma precisa encarar esse cenário com calma e presença de espírito, porque, a princípio, não haveria nada demais nem de menos acontecendo.

ESCORPIÃO: É importante dizer o que precisa ser dito, porém, mais importante ainda é que isso seja dito de uma forma que não ofenda, ou que, pelo menos, drible com elegância as reações das pessoas que se ofendam.

SAGITÁRIO: Faça o que estiver ao seu alcance, evite negar a ajuda que você poderia oferecer e que não significaria nenhum transtorno para você. Nenhum tempo é perdido nessa atividade, tenha certeza disso. É muito valioso.

CAPRICÓRNIO: As opções são diversas e todas atraentes, porém, seria impossível embarcar em todas. Evite se preocupar com fazer a melhor escolha possível, flua junto com a vida da maneira que seja mais despreocupada.

AQUÁRIO: Aquilo que você entende agora muda completamente a percepção da realidade, mas esta continua sendo a mesma de sempre, foi sua percepção que mudou. É importante ressaltar essa diferença, que é instrumental.

PEIXES: Aos poucos, as coisas vão sendo construídas. Prefira esse ritmo a esperar que de uma hora para outra um passe de mágica transporte sua alma a outra dimensão. Esse jeito pisciano de ser requer uma dose de realismo.