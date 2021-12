Horóscopo de 8/12: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Aquário.

A liberdade que buscas não a encontrarás na independência, porque, sem o perceber, a independência te desconectará dos necessários relacionamentos com que todo e qualquer ser humano há de construir sua experiência de vida.

Tua liberdade está na interdependência que estabeleceres com as pessoas que te atraiam, porque com elas te sintas à vontade, familiarizada, como se estivesses na tua casa.

O apoio mútuo, a solidariedade, a colaboração, é por meio da prática dessas virtudes que descobrirás a liberdade, porque, ao contrário do que parece, ela, a liberdade, não há de te distanciar das pessoas ou do mundo, mas te dar o suporte para oferecer aquilo que na verdade buscas que ofereçam a ti.

ÁRIES: Para que as coisas não sejam tomadas pela inércia, e se acomodarem no lugar em que se encontram, sua alma precisará intervir com bastante firmeza e determinação. Nada mais e nada menos fará com que tudo siga em marcha.

TOURO: Aceite a dose de esforço que lhe cabe desenvolver diante dos acontecimentos, porque neste momento de sua vida as coisas não virão de mão beijada, e apesar das aparências, isso é uma bênção. É o jogo da vida.

GÊMEOS: Neste momento, ainda que você se sinta com a razão totalmente do seu lado, não seria interessante você partir para a discussão, porque o resultado seria contraproducente. Ter razão é suficiente, não precisa brigar.

CÂNCER: Rupturas são necessárias, para que o ambiente pelo qual você transita, que é feito de pessoas e situações, esteja adequado às transformações que sua alma processou nos últimos tempos. Tudo de acordo. É assim.

LEÃO: Nada sairá do lugar sem atitudes firmes, porque do jeito que andam as coisas, as pessoas andam precisando tanto de descanso e conforto, que acabam se entregando à inércia, e fazendo muito menos do que poderiam. Mão firme.

VIRGEM: De nada adianta discutir sobre a responsabilidade de cada um, há coisas que precisam ser feitas, porque de outra maneira, todo o resto fica empacado. Então, se os responsáveis não fazem, alguém terá de assumir.

LIBRA: Nada há de ser forçado, mas você vai precisar dar um empurrão em algumas pessoas e situações que se acomodaram demais na inércia. Há de haver um equilíbrio harmonioso entre a força e o incentivo necessário. Só isso.

ESCORPIÃO: Algo é necessário fazer, alguma intervenção que seja firme o suficiente para deter a inércia que teimosamente repete situações que sua alma quer ver pelas costas. Isso não acontecerá sem sua firme intervenção.

SAGITÁRIO: Para aliviar a tensão, algumas coisas importantes precisam ser ditas, as quais, de início, vão recrudescer a tensão, mas você verá que o efeito a longo prazo será pacificar. É um remédio amargo, mas eficiente.

CAPRICÓRNIO: A precipitação parece inevitável, porque um senso de urgência tomou conta de sua alma e sempre haverá por aí questões mal amarradas chamando a atenção. Precipite então, porém, mantenha o controle.

AQUÁRIO: Medidas enérgicas se tornam necessárias, porque os acontecimentos se precipitam e não se pode marcar bobeira, já que é muito o que está em jogo. Faça sua parte, mas não se exceda, tudo em sua medida.

PEIXES: Ainda que certos sinais de desânimo insistam em surgir de dentro de você, mesmo assim haverá razões para se opor de forma consistente a esse movimento. Então, você terá de decidir a que dinâmica se agarrar. É assim.