Horóscopo de 8/5: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

As explosões criativas e motivadoras que tua alma tanto aprecia hão de ser acompanhadas por exercícios organizacionais, senão continuarás pulando de entusiasmo em entusiasmo, te divertindo muito e ansiando pela próxima explosão criativa, mas nada de muito concreto ou substancioso realizarás, porque sem ordem e rotina nada acontece.

É aceitável que prefiras a motivadora criatividade, porque ela te faz sentir a vida pulsando, te dando a importância de tua alma se conectar a uma corrente grandiosa, mas em nome da realização precisas estabelecer uma rotina de exercícios organizacionais, porque ninguém te dará valor pela manifestação episódica da criatividade, que está disponível a todas as pessoas, sem distinção, teu valor será demonstrado e lembrado através de tudo que tenhas realizado com teu esforço.

ÁRIES: Enquanto alguns assuntos avançam favoravelmente, outros empacam no mesmo pântano de sempre. Tudo junto e misturado, ao mesmo tempo, assim são as coisas no momento atual, que precisa ser administrado com sabedoria.

TOURO: Enquanto algumas pessoas por aí só fazem confusão, continue você fazendo a coisa certa, mesmo e inclusive se ninguém perceber, porque do jeito que tudo anda, é melhor não atrair a atenção. Viajar leve é viajar melhor.

GÊMEOS: A independência é boa e saudável, mas a maior parte das atividades requer interdependência, respeito mútuo e um lugar garantido para todas as pessoas neste mundo. Nada disso é utopia, é como as coisas funcionam.

CÂNCER: Ainda que pareça impossível colocar em prática o que os ideais estabelecem, mesmo assim vale a pena continuar depositando um voto de confiança na Vida, que com seus mistérios e labirintos faz tudo acontecer.

LEÃO: Mantenha vivos e presentes os princípios estruturais de sua vida, porque sem esses tudo o mais degringola. Sem uma bússola que oriente de forma sistemática na direção dos princípios, você avança, mas não chega a lugar algum.

VIRGEM: É sempre tentador poder dar o troco, e as oportunidades para isso se apresentam. É imprevisível a reação de sua alma diante dessas, porque pode muito bem se satisfazer dando o troco, como também deixando tudo para lá.

LIBRA: Tudo continuará parecendo difícil demais até o momento em que as intenções se transformem em prática, só a experiência resolve todas as dúvidas e dilemas, que enquanto permanecem na teoria parecem insuperáveis.

ESCORPIÃO: O que parece mais brilhante e atraente não é necessariamente o que sua alma precisa nesta parte do caminho, no qual alguns instrumentos eficientes e práticos valeriam mais do que as promessas ingênuas.

SAGITÁRIO: Há momentos em que o conforto há de ser sacrificado, tendo em vista o que acontece e a maneira com que você poderia ajudar, ou atrapalhar ainda mais. Há momentos que merecem atenção, porque são determinantes.

CAPRICÓRNIO: Melhor não comentar sobre o que se desconhece, mesmo que a situação seja tentadora, já que as pessoas adoram falar sobre o que desconhecem como se fossem conhecedoras profundas do tema. Evite cair na tentação.

AQUÁRIO: O valor dos relacionamentos não há de ser medido pelos interesses imediatos que você gostaria de resolver, mas pelo acompanhamento a longo prazo, sujeito a todas as mudanças com que a vida acontece.

PEIXES: Por mais errado que tudo der, algo certo também resultará, e isso não é mero exercício de otimismo, a essa altura do campeonato a vida já deve ter mostrado a você inúmeras vezes quão generosa ela consegue ser.