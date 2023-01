Horóscopo de 9/1: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Vênus e Marte em trígono.

Nada existe apenas para si mesmo no Universo, portanto, ainda que nossa humanidade se esforce para se tornar independente da opinião alheia, no íntimo, seu funcionamento continuará operando em sintonia com o Universo, isto é, para os outros e não para si mesmo.

De que vale uma brilhante inteligência senão para o momento em que é comunicada e absorvida por outrem? De que vale uma experiência de emoção intensa e vibrante se não puder ser compartilhada com outras pessoas? Qual seria o valor de uma aparência bela a não ser para atrair o olhar dos semelhantes e diferentes?

Daí que a importância de teus diplomas, de tua beleza ou de tua emotividade seja a maneira com que coloques tua presença a serviço do mundo, porque no Universo nada que sirva existe apenas para si mesmo.

ÁRIES: Com a firme a cordial intenção de esclarecer, e com total desapego pelo resultado de levar essa intenção à prática, comece a conversar com cada pessoa de seu interesse, renovando os laços, apaziguando emoções negativas.

TOURO: Você tem os recursos, mas se esses não forem postos em prática, acabarão se desvalorizando. Cada dia é um investimento de diferentes tipos, e cada dia, também, há ganhos e perdas. A matemática da vida é constante.

GÊMEOS: Lindas ideias provocam emoções amplas e entusiasmantes, como sempre. Lindas ideias, para se tornarem maravilhosas realizações requerem tempo e muita astúcia, para caberem na realidade prática. Conte com isso.

CÂNCER: Uma vez que se sente o que se sente, não dá para fingir que não se sentiu o sentido. Sentimentos e emoções são experiências absolutas, e servem de parâmetro para a alma reconhecer o terreno que pisa nesse momento.

LEÃO: Conte para você a verdadeira história, e conte essa história de uma forma diferente de como você a contaria a outras pessoas, tentando explicar sua vida. Conte essa história com total e absoluta sinceridade. Aí sim.

VIRGEM: Faça amizade com o tempo, para que seus projetos amadureçam e se realizem de uma forma inquestionável. A pressa não é apenas inimiga da perfeição, ela também é a ativa destruidora de todas as boas intenções.

LIBRA: O que importa mesmo é que você seja fiel aos seus princípios, porém, há de se ver também que seus princípios não sirvam de argumento para você atropelar as vontades alheias, e as formas de ser diferentes das suas.

ESCORPIÃO: É prazeroso sentir uma conexão com alguém, mesmo que seja fugaz, um olhar furtivo, um sorriso qualquer. Essa experiência faz a alma se sentir mais à vontade na vida, porque comprova a conexão de tudo com tudo.

SAGITÁRIO: A receptividade, o acolhimento, o trato cordial, se essas fossem as notas dominantes dos relacionamentos, o mundo estaria em paz. Porém, é diferente, mas mesmo assim a alma continua buscando as boas conexões.

CAPRICÓRNIO: As questões práticas predominam e seria melhor não conflitar com elas, mas aproveitar para ficar em paz com o que seja inevitável, ainda que a contragosto. Gostos e desgostos passam, as questões práticas ficam.

AQUÁRIO: É insuficiente você ser como você é, porque nada no Universo existe apenas para satisfazer a si próprio, ou por acaso o aroma cativante das flores seria exclusivamente para elas mesmas? Relacionamentos.

PEIXES: Sejam quais forem as razões, quando as pessoas elevam a voz para se explicarem, é o momento em que essas razões se perdem. Perder a razão faz parte do jogo em que, na melhor das hipóteses, se descobre a falsidade das razões.